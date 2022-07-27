Увеличение тарифов связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений, поясняют в банке.
Правоохранители за пять месяцев изъяли у жителей Полтавской области Украины более 7 тысяч единиц оружия, две боевые бронированные машины и 11 танков, возбуждено 92 уголовных производства, сообщили в полтавской областной прокуратуре.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипломатического корпуса заявил, что Евросоюз и США могут заморозить валютные резервы любой страны, если она вызовет у них раздражение.
«Газпром» ранее предупреждал, что с 27 июля выведет из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток», после чего объемы прокачиваемого газа снизятся до 20% от проектной мощности и составят около 33 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн).