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Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений об операциях

Сбербанк повысит стоимость уведомлений об операциях на 10 руб. с 1 августа, сообщила пресс-служба компании, передает ТАСС.
РБК
Увеличение тарифов связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений, поясняют в банке.
Frank Media
Уведомления по кредитной "Сберкарте" по-прежнему предоставляются бесплатно.
Smotrim.ru
Однако клиенты смогут получать услугу бесплатно, оформив подписку банка или выполняя условия по карте.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений об операциях
РБК07:26
Сбербанк с августа повысит стоимость уведомлений на десять рублей впервые за 20 лет
РИА Новости06:22
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Уведомления Сбербанка об операциях с 1 августа будут стоить на 10 рублей дороже
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Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений
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Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомления об операциях
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Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомлений впервые за 20 лет – на десять рублей
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