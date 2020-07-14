Общество

ГородовойГородовойСбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

На время служебной проверки в Сбербанке отстранены от работы двое сотрудников мужского пола. Их обвиняют в сексуальных домогательствах. Поводом для проверки стало сообщение в Twitter-аккаунте, посвященном харассменту.
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Сбербанк отстранил двух сотрудников на время проверки после обвинений в домогательствах

Дождь11:59

Сбербанк проводит проверку после сообщений о возможных домогательствах со стороны двух сотрудников

Газета.Ru10:37

Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

РБК10:16

Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

РЕН ТВ10:34

Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

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Сбербанк отстранил двух обвинённых в домогательстве сотрудников

RT на русском09:45

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки данных о домогательствах

ТАСС09:44
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
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Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

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По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
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Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
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Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

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