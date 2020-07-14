На время служебной проверки в Сбербанке отстранены от работы двое сотрудников мужского пола. Их обвиняют в сексуальных домогательствах. Поводом для проверки стало сообщение в Twitter-аккаунте, посвященном харассменту.

Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

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