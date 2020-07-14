Общество
Общественная служба новостейСбербанк временно отстранил сотрудников, обвиненных в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, которых ранее обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что на время проверки их причастности к совершению преступления они получили временное отстранение от работы.
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Общество
Суд принял решение по задержанному в Берлине российскому диджею
Казначеев был задержан в Берлине от имени Минюста США в начале июня.
Rambler News Service 09:57
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Кино
«Дивный новый мир» на Peacock — в США запустят очередной онлайн-видеосервис
Peacock представит собственные проекты компании NBCUniversal, а также работы других студий, таких как Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination и т.д.
ИА Красная Весна 17:15
Технологии
Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников
Современные смартфоны имеют не только функцию связи и выхода в интернет, но и платежного средства, что привлекает внимание злоумышленников: обезопасить мобильный банк и средства от мошенников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдения правил цифровой гигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Радио Sputnik 20:00
Происшествия
Буйного прокурора обвинили в насилии
Раскаиваясь, господин Мыльников рассчитывает на условный срок, а с учетом былых заслуг (он являлся почетным работником Генпрокуратуры) и вовсе может отделаться штрафом.
Коммерсантъ 10:34
Армия и оружие
В Сирии по пути следования российско-турецкого конвоя произошел взрыв
Придорожное СВУ взорвалось рядом с бронемашиной BMC Kirpi ВС Турции. Инцидент произошел на дороге М-4 поблизости с населенным пунктом Ариха.
Новостной фронт 13:31
Технологии
Samsung ожидает появления 6G уже в 2028 году
Южнокорейская группа компаний Samsung рассчитывает, что мобильная связь шестого поколения (6G) будет коммерциализирована к 2028 году.
Компания 13:00
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа вчера в 04:36
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Армия и оружие
Конгресс запретил Трампу начинать войну с Ираном
Поправку к военному бюджету на 2021 финансовый год, которая запрещает выделение денег на ведение боевых действий против Ирана, начатых без одобрения американских законодателей, одобрил Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.
ИА Красная Весна 16:31
Наука
Объём CO2 в атмосфере Земли приближается к уровню 15 млн лет назад
News.ru вчера в 02:31
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Речь идет о версии с попаданием в самолет ракеты, якобы выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Народные новости вчера в 14:13
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Футбол
Журналист: «„Зенит“ может купить Черышева»
Soccer.ru 19:47
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова 16:42
Здоровье
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК 20:00
Армия и оружие
США выделят на создание стратегических ракет $85 млрд до конца года
Новый День вчера в 20:05
Общество
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 08:59
Кино
Райан Рейнольдс поиздевался в Сети над Брэдом Питтом
РИА Новости 19:58
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Интернет
Google в США обвинили в слежке за пользователями
Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
Газета.Ru 20:19
Общество
Россия поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок «Авифавира»
Компания «Кромис», разработчик препарата «Авифавир» для лечения пациентов от коронавируса, соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар», до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок этого препарата.
Известия 10:18
Киберспорт
В Dota 2 появился кооперативный режим «Лабиринт Аганима»
Valve представила летний ивент в Dota 2 под названием «Лабиринт Аганима».
CyberSport.ru 18:36
Экономика
Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
Известия 02:16
Наука
Создан источник света для квантовых компьютеров
Anonsens 18:02
Здоровье
Количество «тяжелых» пациентов с COVID-19 продолжает расти в Приморье
По данным на 13 июля, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек — средняя форма COVID-19.
EastRussia 04:03