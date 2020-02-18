Финансы
ВедомостиСбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка. «С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%», – говорится в его релизе.
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Политика
Россия и Турция подчеркнули приверженность договоренностям по Идлибу
Дипломаты России и Турции на переговорах 17-18 февраля подчеркнули приверженность ранее достигнутым договоренностям по снижению напряженности и облегчению гуманитарной ситуации в идлибской зоне деэскалации.
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Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка
Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка.
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Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
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Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Футбол
Клопп попросил не сравнивать его с Симеоне
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил работу Диего Симеоне, который является наставником мадридского «Атлетико».
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
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Россиянка заразилась коронавирусом
Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, она будет госпитализирована, сообщает российское посольство в Токио.
Биатлон
Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ
Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Гаджеты
Планируете купить Xiaomi Mi 10? Пока что у вас это не получится
Партнер отделения Xiaomi Industry Investment и известный аналитик Пан Цзютан (Pan Jiutang) опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo информацию о том, что Xiaomi старается наладить стабильные поставки флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, однако пока что у нее это не получается.
Технологии
Xiaomi и Huawei согласились ставить российские приложения
Представитель китайской компании заметил, что Xiaomi давно отработана практика предустановки приложений от локальных разработчиков.
Общество
Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Общество
Американские бойскауты просят защитить их от банкротства
Когда-то мощнейшая организация «Бойскауты Америки» обратилась в федеральный суд с просьбой о защите от банкротства.
Футбол
«Зенит» задействовал молодежь и победил «Аланию»
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Политика
В законопроект о Конституции ко второму чтению внесли новые поправки
Ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию России внесены поправки о неприкосновенности экс-президентов страны и ответственности премьер-министра перед главой государства за работу кабинета министров.
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.
Футбол
В пятницу закроется трансферное окно в РПЛ. Каких переходов ждать в последние дни
Трансферное окно в РПЛ закроется в ночь с пятницы на субботу на этой неделе. В нашем чемпионате ещё осталось несколько трансферных интриг.
Спорт
Устюгов может сняться со «Ски Тура»
Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.
Гаджеты
OPPO намерена оснащать смартфоны процессорами собственной разработки
Китайская компания OPPO, по сообщениям сетевых источников, в будущем планирует комплектовать смартфоны процессорами собственной разработки.
Киберспорт
Тестирование Men of War II начнётся в конце марта — показан дебютный трейлер
1С совместно с Best Way объявили, что тестирование Men of War II: Arena начнётся 31 марта.
Гаджеты
Qualcomm представила новый 5G-модем Snapdragon X60
Американский процессорный гигант Qualcomm представил свой очередной 5G-модем Snapdragon X60.
Футбол
Умер легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед»
Политика
В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.