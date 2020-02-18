Финансы

ВедомостиВедомостиСбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

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Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка. «С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%», – говорится в его релизе.
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Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

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Сбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам

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