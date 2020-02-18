Финансы
ВедомостиСбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
За январь портфель вкладов населения в Сбербанке уменьшился на 2,6% до 13,27 трлн руб. "Вклад с повышенной ставкой позволит Сбербанку восполнить ликвидность, а привязка к праздникам – это стандартный в таких случаях маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание потенциальных вкладчиков", – считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.
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с чего всё началось
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка. «С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%», – говорится в его релизе.Ведомости06:40
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