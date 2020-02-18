Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

За январь портфель вкладов населения в Сбербанке уменьшился на 2,6% до 13,27 трлн руб. "Вклад с повышенной ставкой позволит Сбербанку восполнить ликвидность, а привязка к праздникам – это стандартный в таких случаях маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание потенциальных вкладчиков", – считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.
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с чего всё началось

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка. «С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%», – говорится в его релизе.
Ведомостивчера в 06:40

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Сбербанк внезапно повысил ставки по розничным вкладам

АБН02:17

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Мой Брянсквчера в 12:30

Сбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам

Моя Москва.онлайнвчера в 12:40

Сбербанк повысил ставки по вкладу

Накануне.Ruвчера в 18:34

Подарок от Грефа: почему Сбербанк временно повысил ставки по вкладам

Forbesвчера в 10:21

Сбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам

Rambler News Serviceвчера в 09:20

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Ведомостивчера в 06:40
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Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия вчера в 03:17
Космос

В НАСА сообщили, к каким планетам отправят следующие миссии

В следующем году один или два проекта из четырех будут выбраны для реализации в виде космической миссии.
РИА Новости 17 февраля в 10:53
Происшествия

В Ташкенте пресечена деятельность крупной террористической группы

В рамках возбужденного уголовного дела по статье «Прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности» обыски были проведены по 18 адресам в столице Узбекистана.
Известия 02:37
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новости вчера в 13:33
Футбол

«Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи»

Глава Томской области Серей Жвачкин договорился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером о выделении 660 миллионов рублей в качестве поддержки футбольному клубу "Томь", компания также примет участие в финансировании и других региональных проектов, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 02:17
Армия и оружие

Россия может полностью перейти на контрактную систему в армии

Россия может полностью перейти на контрактную систему в армии.
Piter.tv 17 февраля в 01:32
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс вчера в 04:48
Общество

Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России

«В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
РБК 02:43
Общество

Фруде Берг обвинил спецслужбы Норвегии в своих проблемах в России

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что его подставили норвежские спецслужбы.
BFM.ru 01:22
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370

Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Piter.tv 01:46
Политика

Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками

11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Известия вчера в 17:48
Общество

Греф назвал одну из главных проблем «старых компаний»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "уберизацию" одним из главных вызовов для всех компаний старого типа, сообщает журнал Forbes.
РИА Новости 02:07
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Биатлон

Логинов стартует седьмым в индивидуальной гонке на ЧМ

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал стартовые номера спортсменов на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет в среду на чемпионате мира в Италии.
РИА Новости вчера в 11:28
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru вчера в 12:34
Авто

Появилась информация о полноприводной Toyota Camry

В ходе доработки Toyota Camry AWD получила «раздатку» и заднюю подвеску с дифференциалом от кроссовера RAV4, карданный вал – от Highlander, а топливный бак впервые обрел форму седла.
Автоновости дня 01:55
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК вчера в 11:23
Авто

Opel возвращается на японский рынок

Один из ведущих автогигантов Opel объявил о планах возобновить продажи своих автомобилей на японском рынке.
Faktom вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Лолита Милявская в разговоре со СМИ подтвердила слухи о своем новом возлюбленном.
VSE42.RU вчера в 23:46
Футбол

Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»

Дмитрий Тарасов родился 8 марта 1987 года, является воспитанников столичных футбольных школ «Трудовые резервы» и «Спартак».
Rambler News Service вчера в 04:43
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости 01:15
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса

Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Lenta.ru 02:27
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Гаджеты

Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Российская газета вчера в 04:06
Гаджеты

Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD

Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD на рынке процессоров, выпустив x86-совместимых процессоров.
UfaTime.ru вчера в 15:01
Происшествия

Самолет «Нордавиа» сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании "Нордавиа", выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира.
ТАСС 01:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
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