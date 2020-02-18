Экономика
ВедомостиСбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
За январь портфель вкладов населения в Сбербанке уменьшился на 2,6% до 13,27 трлн руб. "Вклад с повышенной ставкой позволит Сбербанку восполнить ликвидность, а привязка к праздникам – это стандартный в таких случаях маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание потенциальных вкладчиков", – считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.
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с чего всё началось
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка. «С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%», – говорится в его релизе.Ведомостивчера в 06:40
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Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
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«В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
Общество
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Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370
Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Политика
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Греф назвал одну из главных проблем «старых компаний»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "уберизацию" одним из главных вызовов для всех компаний старого типа, сообщает журнал Forbes.
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Биатлон
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Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал стартовые номера спортсменов на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет в среду на чемпионате мира в Италии.
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Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Авто
Появилась информация о полноприводной Toyota Camry
В ходе доработки Toyota Camry AWD получила «раздатку» и заднюю подвеску с дифференциалом от кроссовера RAV4, карданный вал – от Highlander, а топливный бак впервые обрел форму седла.
Авто
Opel возвращается на японский рынок
Один из ведущих автогигантов Opel объявил о планах возобновить продажи своих автомобилей на японском рынке.
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Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Лолита Милявская в разговоре со СМИ подтвердила слухи о своем новом возлюбленном.
Футбол
Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»
Дмитрий Тарасов родился 8 марта 1987 года, является воспитанников столичных футбольных школ «Трудовые резервы» и «Спартак».
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Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных
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Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса
Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Гаджеты
Microsoft признала опасным обновление Windows 10
Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Гаджеты
Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD
Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD на рынке процессоров, выпустив x86-совместимых процессоров.
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Самолет «Нордавиа» сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет авиакомпании "Нордавиа", выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.