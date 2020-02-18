Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

За январь портфель вкладов населения в Сбербанке уменьшился на 2,6% до 13,27 трлн руб. "Вклад с повышенной ставкой позволит Сбербанку восполнить ликвидность, а привязка к праздникам – это стандартный в таких случаях маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание потенциальных вкладчиков", – считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.
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с чего всё началось

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка. «С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%», – говорится в его релизе.
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Из Киева вылетел самолёт для эвакуации украинцев из Уханя

Самолёт авиакомпании SkyUp вылетел в Китай в ночь на среду, 19 февраля.
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Опубликован список самых ожидаемых фильмов 2020 года

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Комедия Клима Шипенко "Холоп", недавно ставшая самым кассовым российским фильмом в истории и до сих пор входящая в пятёрку самых популярных картин недели, имеет заметный успех и за границей.
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По словам Ткаченко, в конце прошлой недели гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал Шатову, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт.
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