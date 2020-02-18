Финансы
ВедомостиСбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
За январь портфель вкладов населения в Сбербанке уменьшился на 2,6% до 13,27 трлн руб. "Вклад с повышенной ставкой позволит Сбербанку восполнить ликвидность, а привязка к праздникам – это стандартный в таких случаях маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание потенциальных вкладчиков", – считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка. «С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%», – говорится в его релизе.Ведомостивчера в 06:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 01:27, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Экономика
Инвесторы Mellanox выиграют при любом исходе сделки с NVIDIA
Эксперты Susquehanna утверждают, что курс акций компании будет расти при любом исходе, даже если сделка с NVIDIA развалится.
Общество
Компании в России стали чаще закрываться
Бизнес в России в 2019 году стал чаще закрываться, подсчитали в своем исследовании специалисты FinExpertiza.
Армия и оружие
ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных
Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Технологии
Перечислены опасные приложения, которые крадут данные пользователей
Заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал про опасные для пользователей приложения, которые могут красть их данные, а также прослушивать разговоры и следить за пользователем.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Футбол
Котин: из защитников ЦСКА больше всего нравится Дивеев
Защитник московского ЦСКА Никита Котин, перешедший в январе из самарских «Крыльев Советов», рассказал, с каких игроков на своей позиции берёт пример.
Политика
Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений
Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Общество
В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств
«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Космос
Молекулярный кислород впервые обнаружен за пределами Млечного Пути
Астрономы обнаружили молекулу в галактике Маркариан 231, наткнувшись на излучение на длине волны 2,52 миллиметр.
Биатлон
На чемпионате мира по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Здоровье
Власти КНР назвали долю умерших и выздоровевших от коронавируса
Среди всех заразившихся новым коронавирусом в материковой части Китая скончались 2,7%, выздоровели — более 19%.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Общество
Вильфанд назвал причины теплой зимы
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", - сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
Культура
В Челябинске может пройти фестиваль уличного искусства
Фестивали "Культурного кода" пройдут на выбранных территориях с 15 апреля по 30 октября.
Армия и оружие
ЛНР и украинские военные обвиняют друг друга в обстрелах в Донбассе
Общество
Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
Кино
Колин Фаррелл и Брендан Глисон снова сыграют вместе
Для своего следующего (после «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури») режиссерского проекта Мартин МакДона собирает старых друзей — главные роли в фильме «Банши Инишира» (The Banshees of Ininsheer) исполнят Колин Фаррелл и Брендан Глисон.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Здоровье
Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
Экономика
Амурский ГХК застыл в ожидании льгот
СИБУР не спешит с его строительством СИБУР ждет от правительства утверждения параметров льгот этан и сжиженные углеводородные газы, не принимая решения по строительству Амурского ГХК.
Транспорт
Движение на «красной» ветке метро восстановлено
Движение по участку первой линии метро Петербурга от станции "Проспект Ветеранов" до "Площади Восстания" полностью восстановлено, сообщает пресс-служба петербургской подземки.