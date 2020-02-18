Финансы

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на релиз банка. Так, С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%, отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка. «С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%», – говорится в его релизе.
Ведомостивчера в 06:40

Подробнее о событии

Подарок от Грефа: почему Сбербанк временно повысил ставки по вкладам

Forbesвчера в 10:21

Сбербанк внезапно повысил ставки по розничным вкладам

АБН02:17

Сбербанк повысил ставки по вкладу

Накануне.Ruвчера в 18:34

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Мой Брянсквчера в 12:30

РНКБ запустил вклад «Я помогаю ветеранам»

Банки.ру05:02

Сбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам

Rambler News Serviceвчера в 09:20

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Ведомостивчера в 06:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:09, Ашберн

Комментарии

Общество

Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели

Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Известия 13:06
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»

Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Она опубликовала черно-белый снимок в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 09:24
Космос

В России создадут ракету для бюджетных запусков

Известия вчера в 17:11
Общество

Россия подаст жалобу на решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

Российская сторона в течение трёх месяцев подаст жалобу на решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с России $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.
RT на русском вчера в 05:48
Политика

Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы

Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Lenta.ru 05:37
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Газета.Ru 12:15
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК 06:22
Общество

Россия временно приостановит въезд для граждан Китая

"С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 12:26
Общество

Митинги во время Евро-2020 в Петербурге придется согласовать с ФСБ

Массовые акции в период проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге и Ленобласти будут запрещены, если они проводятся без согласования с межведомственным оперативным штабом.
REGNUM 09:52
Общество

Депутат назвал россиянина говном за критику властей в соцсетях

Депутат горсовета Петрозаводска Александр Анишин в ходе совещания, посвященного созданию в структуре мэрии управления общественных связей, назвал бездельником и говном одного из местных жителей.
Московский Комсомолец 14:17
Армия и оружие

ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
Политика

Неприкосновенность экс-президентов хотят закрепить в Конституции

В России хотят закрепить в Конституции положения о неприкосновенности президента по окончании его полномочий.
9111.ru вчера в 12:17
Происшествия

Под Омском нашли тело экс-министра здравоохранения Юрия Ерофеева

МордовМедиа 01:40
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня вчера в 08:00
Кино

Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

DP.RU 13:47
Шоу-бизнес

Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

StarHit.ru 05:00
Хоккей

ЦСКА и «Спартак» начнут серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день

Московские ЦСКА и "Спартак" начнут свои серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 15:01
Армия и оружие

Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаки по окрестностям города Джебла. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Газета.Ru 14:43
Политика

Зеленский назвал майора ВСУ «треплом» после обвинения в уклонении от армии

Газета.Ru 13:07
Происшествия

Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
ТАСС 09:57
Общество

Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal

Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
REGNUM 14:09
Космос

В NASA рассказали о новых проектах

В своем пресс-релизе NASA сообщило о четырех будущих проектах в рамках программы Discovery.
Газета.Ru 17 февраля в 12:22
Шоу-бизнес

Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена

Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.
Народные новости вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 11:52
Культура

Ургант сравнил приход Собчак на Первый с коронавирусом

iReactor вчера в 00:08
Происшествия

Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек

Шесть человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
ТАСС вчера в 17:17
Общество

В США разработают новую МБР за 13 млрд долларов

Американская компания получит 13 млрд долларов на разработку ракеты на замену МБР Minuteman III, которая стояла на вооружении с 1970 года.
Piter.tv 12:26
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС вчера в 11:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное