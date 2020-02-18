Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка. «С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%», – говорится в его релизе.

с чего всё началось

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на релиз банка. Так, С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%, отмечается в сообщении.

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