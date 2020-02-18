Финансы
Моя Москва.онлайнСбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на релиз банка. Так, С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%, отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка. «С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%», – говорится в его релизе.Ведомостивчера в 06:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Комментарии
Общество
Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели
Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»
Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Она опубликовала черно-белый снимок в своем Instagram-аккаунте.
Космос
В России создадут ракету для бюджетных запусков
Общество
Россия подаст жалобу на решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Российская сторона в течение трёх месяцев подаст жалобу на решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с России $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Общество
Россия временно приостановит въезд для граждан Китая
"С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях", - говорится в сообщении.
Общество
Митинги во время Евро-2020 в Петербурге придется согласовать с ФСБ
Массовые акции в период проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге и Ленобласти будут запрещены, если они проводятся без согласования с межведомственным оперативным штабом.
Общество
Депутат назвал россиянина говном за критику властей в соцсетях
Депутат горсовета Петрозаводска Александр Анишин в ходе совещания, посвященного созданию в структуре мэрии управления общественных связей, назвал бездельником и говном одного из местных жителей.
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
Политика
Неприкосновенность экс-президентов хотят закрепить в Конституции
В России хотят закрепить в Конституции положения о неприкосновенности президента по окончании его полномочий.
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».
Кино
Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Хоккей
ЦСКА и «Спартак» начнут серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день
Московские ЦСКА и "Спартак" начнут свои серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день, сообщается на сайте лиги.
Армия и оружие
Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаки по окрестностям города Джебла. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Общество
Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
Космос
В NASA рассказали о новых проектах
В своем пресс-релизе NASA сообщило о четырех будущих проектах в рамках программы Discovery.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена
Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Культура
Ургант сравнил приход Собчак на Первый с коронавирусом
Происшествия
Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек
Шесть человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Общество
В США разработают новую МБР за 13 млрд долларов
Американская компания получит 13 млрд долларов на разработку ракеты на замену МБР Minuteman III, которая стояла на вооружении с 1970 года.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.