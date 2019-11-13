Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка. Акция действует до 30 января 2020 г. включительно.
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Сбербанк уменьшил ставки по потребительским кредитам

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Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

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Сбербанк снизил ставки по потребкредитам до 30 января

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Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Rambler News Serviceвчера в 04:30

Сбербанк перед Новым годом снизил ставки по потребительским кредитам

Forbesвчера в 06:28

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам в рамках новогодней акции

DP.RUвчера в 06:53
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