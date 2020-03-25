Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова. Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.

с чего всё началось

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

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