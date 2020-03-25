Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
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с чего всё началось

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова. Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.
Ведомости10:30

Подробнее о событии

Сбербанк не отменит «банковский роуминг» для переводов внутри банка на суммы свыше 50 тыс. руб. в месяц

Финмаркет12:11

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

РИА Новости11:12

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

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Сбербанк введет платную подписку для переводов внутри банка свыше 50 тыс. рублей в месяц

ТАСС10:44

Внутренние переводы физлиц в Сбербанке станут платными

Коммерсантъ10:31

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РБК10:30

Сбербанк введет лимит в 50 тыс. рублей на бесплатные переводы между физлицами

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Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Мой город Чебоксары 10:31
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Политика

Путин отменил поездку в Санкт-Петербург

Президент Владимир Путин не поедет в Санкт-Петербург, где 26 марта должен был пообщаться с бизнес-сообществом.
News.ru 12:45
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 09:57
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Политика

Польша обвинила Россию в дезинформации

Посольство Польши в России сделало заявление, назвав дезинформацией появившиеся в российских СМИ сообщения об отказе Варшавы дать разрешение на полет самолетов ВКС России с медпомощью для Италии.
Южный Федеральный вчера в 22:07
Здоровье

Главврач Пермского онкодиспансера может быть уволен

Относительно главврача Пермского онкологического диспансера Максима Мезенцева будут приняты кадровые решения.
Новый компаньон 06:27
Футбол

В комитете по этике РФС прокомментировали коллаж Дзюбы «Обезьянки»

Ранее Дзюба опубликовал на своей странице коллаж, на котором сравнил себя и темнокожих игроков сине-бело-голубых с героями советского мультфильма «Обезьянки».
78.ru вчера в 06:23
Общество

«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
РБК 10:48
Общество

В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
Авто

Появились первые фотографии салона нового Hyundai Tucson

После смены поколений модель еще получит гибридную версию. Есть информация, что премьера Hyundai Tucson состоится в апреле.
Tvoe-avto.com вчера в 16:24
Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
REGNUM 03:49
Происшествия

В Северо-Курильске сняли угрозу цунами

В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.
РИА Новости 03:21
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ 23 марта в 10:13
Армия и оружие

Россия перебросила в Сирию полевые гаубицы для действий в Идлибе

Российская Федерация осуществила переброску 152-миллиметровых полевых гаубиц 2А65 «Мста-Б» на территорию Сирии, которые будут использованы в Идлибе.
Discover24 06:02
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Происшествия

Двоих нижегородцев пытаются поместить на карантин через суд

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратилось в суд с требованием о необходимости изолировать данных граждан, сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
REGNUM 04:40
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Происшествия

В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел

В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
Lenta.ru 12:00
Армия и оружие

Боевые возможности гаубицы «Мста-С» калибра НАТО показали на видео

На полигоне Старатель в Нижнем Тагиле ближневосточным заказчикам впервые показали в деле самоходную гаубицу "Мста-С" так называемого "натовского" калибра 155 мм.
Российская газета 08:50
Гаджеты

Xiaomi представила гигантский телевизор Redmi TV MAX

The GEEK вчера в 08:53
Политика

На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу

Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:51
Общество

Путин предложил оплачивать больничные в размере не менее одного МРОТ

По словам президента, норма выплат по больничным в размере не менее 1 МРОТ в месяц устанавливается до конца текущего года.
НовостиВолгограда.ру 10:10
Политика

Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России.
Известия 12:49
Общество

В России временно закроют кинотеатры, клубы и развлекательные центры

В российских регионах временно закроют все кинотеатры и развлекательные центры.
Твой Иркутск вчера в 23:23
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Рамблер 12:44
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