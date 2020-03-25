Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

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