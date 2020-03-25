Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
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с чего всё началось

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Сбербанк с апреля отменит «банковский роуминг» – комиссию за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы в размере 1% от суммы, за которую банк часто критиковали пользователи и власти. Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Ведомостивчера в 10:30

Подробнее о событии

Сбербанк введёт лимит 50 тыс. рублей на бесплатные переводы между своими клиентами

RT на русскомвчера в 15:28

Сбербанк не отменит «банковский роуминг» для переводов внутри банка на суммы свыше 50 тыс. руб. в месяц

Финмаркетвчера в 12:11

Сбербанк раскрыл детали отказа от «банковского роуминга»

РБКвчера в 10:30

Сбербанк введет платную подписку для переводов внутри банка свыше 50 тыс. рублей в месяц

ТАССвчера в 10:44

Внутренние переводы физлиц в Сбербанке станут платными

Коммерсантъвчера в 10:31

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

РИА Новостивчера в 11:12

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Ведомостивчера в 10:30
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Здоровье

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБК вчера в 18:01
Экономика

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости вчера в 20:17
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Ведомости вчера в 23:45
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК вчера в 09:56
Общество

Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян

Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
News.ru вчера в 15:37
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
Футбол

Мэр Бергамо: «Матч „Аталанта“ — „Валенсия“ стал биологической бомбой»

Мэр Бергамо Джорджио Гори поделился мнением о влиянии матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» на распространение коронавируса в Италии и Испании.
Спорт-Экспресс вчера в 07:32
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса

Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта.
RT на русском вчера в 13:53
Игры

Стратегия Endless Legend до 30 марта стала бесплатной в Steam

Amplitude Studios решила сделать дармовые выходные в стратегии Endless Legend. Пользователи могут поиграть в проект до 30 марта.
OAnews вчера в 13:14
Футбол

Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду

Джованни Коболли Джильи, ранее занимавший пост президента «Ювентуса», подверг критике ряд игроков клуба, покинувших Италию во время эпидемии коронавируса, передает TuttoJuve со ссылкой на Radio Punto Nuovo.
ProstoProSport вчера в 23:47
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru вчера в 15:37
Происшествия

Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
РИА Новости вчера в 08:27
Здоровье

В Омске растет число людей на домашнем карантине

Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе регионального минздрава, на утро, 23 марта, 1807 омичей находятся на карантине.
ФедералПресс 23 марта в 02:42
Футбол

Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал уровень действующих российских комментаторов.
Metaratings 24 марта в 09:55
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек

Число жертв коронавирусной пневмонии на территории США превысило 1 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Взгляд.ру 00:18
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Общество

В Челябинске подтвердили заражение четырех человек коронавирусом

В Челябинске подтвердилось заражение четырех человек коронавирусом – общее количество заболевших на Южном Урале достигло пяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.
Доступ1 вчера в 00:15
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 18:58
Общество

Житель Орска мог заразить коронавирусом 40 коллег

Житель Орска мог заразить коронавирусом 40 коллег, пока на протяжении недели ходил на работу после поездки в Мексику.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Здоровье

Врач рассказала об опасности коронавируса для молодых людей

Например, британский врач и член парламента Розена Эллин-Хан рассказала об опасности нового коронавируса для молодых людей.
Ferra вчера в 23:22
Политика

Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ

Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
РИА Новости вчера в 20:19
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 05:55
Происшествия

Мурманский суд заочно арестовал бывшего замглавы Росрыболовства

В Мурманске суд заочно арестовал бывшего заместителя госкомитета России по рыболовству Александра Тугушева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс вчера в 16:45
Политика

Путин предложил перенести голосования по поправкам в Конституцию

Президент нашей страны Владимир Путин предложил перенести дату проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое было назначено на 22 апреля.
Лезги газет вчера в 10:03
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