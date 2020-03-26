Экономика
Evo-rus.comСбербанк введет новую комиссию за переводы
Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
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с чего всё началось
Сбербанк с апреля отменит «банковский роуминг» – комиссию за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы в размере 1% от суммы, за которую банк часто критиковали пользователи и власти. Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.Ведомости25 марта в 10:30
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Сбербанк введет лимит в 50 тыс. рублей на бесплатные переводы между физлицами
Известия25 марта в 11:08
Сбербанк введёт лимит 50 тыс. рублей на бесплатные переводы между своими клиентами
RT на русском25 марта в 15:28
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