Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comСбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
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с чего всё началось

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Сбербанк с апреля отменит «банковский роуминг» – комиссию за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы в размере 1% от суммы, за которую банк часто критиковали пользователи и власти. Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Ведомости25 марта в 10:30

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Сбербанк введет лимит в 50 тыс. рублей на бесплатные переводы между физлицами

Известия25 марта в 11:08

Сбербанк введёт лимит 50 тыс. рублей на бесплатные переводы между своими клиентами

RT на русском25 марта в 15:28

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Lenta.ru25 марта в 11:46

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

РИА Новости25 марта в 11:12

Сбербанк планирует ввести подписку на безлимитные переводы

РЕН ТВ25 марта в 23:36

Сбербанк введет платную подписку для переводов внутри банка свыше 50 тыс. рублей в месяц

ТАСС25 марта в 10:44

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Ведомости25 марта в 10:30
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Экономика

АБР пожаловалась в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки отметили рост прошений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после предложения президента России Владимира Путина взимать налог с доходов по вкладам.
Газета.Ru 03:05
Политика

Правительство предложили наделить правом вводить режим ЧС

В Государственную думу РФ на рассмотрение внесли законопроект, который предполагает наделить Кабмин правом вводить режим чрезвычайного положения по всей территории страны, либо в отдельном участке, передает телеканал RT.
Слово и Дело вчера в 07:26
Общество

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
РИА Новости вчера в 15:04
Общество

«Экономика страдает, но мы должны самоизолироваться»: как пермяки отнеслись к объявлению о неделе выходных. Опрос 59.RU

Оказалось, что большинство опрошенных всё-таки проведёт следующую неделю дома.
Новости Перми 59.ru вчера в 22:01
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории и курорты с 28 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил меры, касающиеся работы мест отдыха на курортах и общепитов.
РИА Новости 03:24
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Политика

Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции

Москва, 25 марта 2020, 16:33 — REGNUM Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции.
REGNUM 25 марта в 09:33
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Наука

Ученые: озоновая дыра на южном полюсе стала меньше

Красная весна вчера в 15:40
Общество

ВДНХ временно закрывается с 28 марта из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом приказал приостановить посещение гражданами ВДНХ, Парка Горького, Зарядья, усадеб Царицыно, Коломенское, Сокольники с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.
РИА Новости вчера в 06:58
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:49
Общество

В Челябинской области торговые центры закроют до 5 апреля

По словам Алексея Текслера, с 28 марта в регионе будет закрыт весь общепит, за исключением заведений, которые доставляют еду и организуют питание на рабочих местах.
Эхо Москвы в Челябинске 02:00
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме

Российская газета 01:56
Политика

Трамп объяснил лидерство США по числу зараженных коронавирусом в мире

Причина выхода Соединенных Штатов на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 заключается в проведении массового тестирования.
Известия вчера в 18:45
Происшествия

На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым

В четверг компания сообщила, что на Бованенковском месторождении изолированы 20 вахтовиков, контактировавшие с больным коронавирусом.
РИА Новости 01:49
Экономика

В России спрос на туалетную бумагу вырос на 47%

В России продажи туалетной бумаги с 16 по 19 марта 2020 года выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 00:43
Общество

Еще три пациента вылечились от коронавируса в Москве

Двух пациентов выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:00
Происшествия

Российский истребитель Су-27 упал в Черном море

Газета.Ru 25 марта в 16:14
Происшествия

Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей

Известия вчера в 06:33
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Evo-rus.com 02:15
Здоровье

ВОЗ рекомендовал ходить дома по периметру, медитировать и не пить

Врачи советуют в течение дня делать короткие разминки, танцевать, убираться дома, играть с детьми или медитировать.
News.ru 03:49
Экономика

Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
ИА Клерк.Ру вчера в 11:59
Авто

Nissan привезет в РФ кроссовер Datsun Magnite

Nissan привезет в Россию небольшой паркетник Datsun Magnite, который окажется компактнее и бюджетнее весьма популярного Juke.
Новые автомобили вчера в 04:09
Наука

Самки в среднем живут дольше самцов у многих видов млекопитающих

МедиаПоток вчера в 08:31
Футбол

«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса

«Барселона» объявила о сокращении рабочего времени футболистов и сотрудников клуба и пропорциональном сокращении зарплат.
РБК 03:36
Общество

В Оренбургской области на неделю закроют объекты торговли и общепита

В соответствии с указом, с 28 марта по 5 апреля в области запрещена работа всех организаций общепита.
Orenday.ru 03:32
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Космос

Астрономы составили самую точную глобальную карту астероида Бенну

Астрономам удалось создать наиболее детальную на сегодняшний день карту астероида Бенну.
Дни24 25 марта в 11:42
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета вчера в 20:06
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