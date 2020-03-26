Экономика
Evo-rus.comСбербанк введет новую комиссию за переводы
Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
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с чего всё началось
Сбербанк с апреля отменит «банковский роуминг» – комиссию за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы в размере 1% от суммы, за которую банк часто критиковали пользователи и власти. Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.Ведомости25 марта в 10:30
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Сбербанк введет лимит в 50 тыс. рублей на бесплатные переводы между физлицами
Известия25 марта в 11:08
Сбербанк введёт лимит 50 тыс. рублей на бесплатные переводы между своими клиентами
RT на русском25 марта в 15:28
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В «Северстали» выявили первый случай заболевания COVID-19
Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в "Северстали", сообщила пресс-служба компании.
Кино
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Политика
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
Общество
В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Общество
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Энергетика
Минэнерго оценило влияние коронавируса на цену на нефть
Эффект от распространения в мире коронавируса COVID-19 в снижении цены на нефть составляет порядка $25 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».
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США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мире. Об этом свидетельствуют данные издания The New York Times.
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Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
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«Ювентус» планирует купить игрока «Реала»
Туринский "Ювентус" планирует купить игрока мадридского "Реала" Марсело, сообщает Marca.
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Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
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В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.