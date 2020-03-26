Сбербанк с апреля отменит «банковский роуминг» – комиссию за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы в размере 1% от суммы, за которую банк часто критиковали пользователи и власти. Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

с чего всё началось

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».

Экономика Граждане России спешно снимают деньги с банковских вкладов Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги.

Общество Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.

Политика Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции "Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.

Транспорт В Москве открыли новую ветку метро Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).

Общество Путин объявил в России нерабочей следующую неделю Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации из-за ситуации с коронавирусом объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Общество В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.

Энергетика Минэнерго оценило влияние коронавируса на цену на нефть Эффект от распространения в мире коронавируса COVID-19 в снижении цены на нефть составляет порядка $25 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Общество США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мире. Об этом свидетельствуют данные издания The New York Times.