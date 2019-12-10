Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах в 2020 году ввести рефинансирование ипотеки для клиентов банка.

Сбербанк введет рефинансирование ипотеки в 2020 году

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