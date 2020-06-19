Экономика

MosTimesСбербанк ввел комиссию 1% на переводы через банкоматы

Со 2 июня Сбербанк вводит комиссию на внутрибанковские переводы через банкоматы в размере 1%. По словам представителей банка, что большинство клиентов используют "Сбербанк Онлайн" и sms-банк для совершения операций. Российские банки отменили так называемый банковский роуминг.
Читать в источнике
Комментировать4K
с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Эксперт оценил введение Сбербанком комиссии на переводы через банкомат

РЕН ТВвчера в 19:38

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русскомвчера в 12:03

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАССвчера в 02:24

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБКвчера в 08:33

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ruвчера в 04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъвчера в 03:43

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новостивчера в 09:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Политика

Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши

В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту.
Известия вчера в 15:06
877
Футбол

Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ

Голкипер "Ростова" Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче против "Сочи" вратарь сделал 15 сейвов.
Газета.Ru вчера в 16:49
Шоу-бизнес

Новый образ больной раком Александры Яковлевой поразил всех

Popcake вчера в 04:39
8
Экономика

Идею введения прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали во всех фракциях ГД

Депутаты Госдумы от всех фракций поддерживают идею о возможном повышении ставки НДФЛ для людей с высокими доходами.
News.ru 18 июня в 04:52
58
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна показала совместные фото

31-летняя жена юмориста опубликовала в Stories своего Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными фотографиями.
Московский Комсомолец вчера в 08:08
25
Происшествия

Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова

News.ru 18 июня в 13:17
561
Политика

Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию

Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
193
Политика

Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию РФ

Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Моссовет 18 июня в 03:16
3,7K
Экономика

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии банков за переводы

Центробанк намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции.
Ведомости вчера в 15:10
31
Политика

США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня.
Газета.Ru вчера в 20:59
182
Кино

The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4

Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
1,1K
Музыка

BTS презентовали новый сингл «Stay Gold»

Сингл дебютировал на 41 месте чарта Melon.
Popcake вчера в 08:41
Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
773
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
937
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
70
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru вчера в 09:48
20
Политика

Президент РФ учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова

"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Кремля.
Областная газета вчера в 09:57
28
Политика

Премьер-министр Армении не приедет на Парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет посетить Москву и присутствовать на Параде Победы, который пройдёт на Красной площади 24 июня.
Life.ru вчера в 10:51
382
Игры

Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam

Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06
1
Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
35
Футбол

Крылья Советов — Ахмат 2:4

ProstoProSport вчера в 12:57
Футбол

Рой Кин: «Де Хеа – самый переоцененный вратарь. Меня тошнит от него»

В марте ирландец уже отзывался подобным образом об игре Де Хеа: «Я бы убил его, линчевал бы в перерыве».
Sports.ru вчера в 16:37
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 16:33
13
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
739
Происшествия

Не снял по требованию тонировку со своего авто, теперь может угодить на 15 суток

Мужчина пояснил, что с тонированными стеклами ему ездить комфортнее, но теперь он снимет тонировку, чтобы не тратить время на общение с полицейскими, учитывая, что он отец четырех детей и ему нужно их содержать.
Park72.ru 01:20
Армия и оружие

Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU вчера в 05:15
44
Общество

Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
1,6K
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,7K
Общество

На Красной площади пройдет генеральная репетиция парада Победы

ТАСС вчера в 17:03
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное