Экономика

MosTimesСбербанк ввел комиссию 1% на переводы через банкоматы

Со 2 июня Сбербанк вводит комиссию на внутрибанковские переводы через банкоматы в размере 1%. По словам представителей банка, что большинство клиентов используют "Сбербанк Онлайн" и sms-банк для совершения операций. Российские банки отменили так называемый банковский роуминг.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русском12:03

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ03:43

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК08:33

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Вести.Ru03:54

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru04:12

Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы

РИА Новости09:21

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС02:24
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Происшествия

У метро «Гостиный двор» задержали пикетчиков

Вечером в пятницу, 19 июня, стало известно, что петербуржцев с плакатами задержали у метро "Гостиный двор".
Piter.tv 15:27
Общество

Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
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Политика

Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»

РИА Новости 07:45
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Общество

В руинах польского замка найден клад времен Второй мировой войны

Клад серебряных изделий в развалинах замка в городе Новы-Сонч нашли представители историко-исследовательской ассоциации, 15 июня сообщает издание miastons.pl.
ИА Красная Весна 01:45
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Политика

ЕС продлил антироссийские санкции еще на год

Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 14:07
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Политика

Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию

Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
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Общество

Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца

Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24».
Крым 24 09:47
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Общество

Кадыров прокомментировал беспорядки в Дижоне

RT на русском 17:24
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Общество

Собянин: Летние веранды в Москве забронированы на месяц вперед

Все летние веранды столицы забронированы посетителями на месяц вперед.
Агентство Москва 14:19
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Единоборства

Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов

Metaratings 15:32
Происшествия

В Петербурге автомобиль семьи экс-депутата Госдумы сбил ребенка

REGNUM 11:14
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Политика

США нашли для себя альтернативу ВОЗ

Конкретные организации Ричардсон назвать отказался, однако подчеркнул, что в Соединенных Штатах уже есть ряд неправительственных организаций, которые смогут быть альтернативой ВОЗ по ряду вопросов.
REGNUM 17:48
Общество

В Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом

«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:27
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС 16:33
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Общество

Солнечное затмение произойдёт 21 июня

Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
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Игры

Новости Bully 2: дата выхода на ПК и PS4

Rockstar Games известна не только благодаря игровым продуктам Red Dead и GTA, но и выходу Bully.
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Шоу-бизнес

Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС вчера в 03:11
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Общество

Алиханов разрешил с 20 июня открыть летние кафе и музеи

В Калининградской области с 20 июня заработают летние веранды и террасы кафе и ресторанов, а также откроются музеи.
Клопс 17:03
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Кино

«Дюну» ожидают дополнительные съемки

Kinonews.ru вчера в 17:05
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Общество

Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы

Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" Михаила Ефремова.
РИА Новости 14:01
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Происшествия

У терпевшего 18 часов фаната пива лопнул мочевой пузырь

Мужчина, злоупотребивший накануне пивом, угодил в больницу с разрывом мочевого пузыря, об этом сообщает Unilad.
Экспресс газета 15:14
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
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Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
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