Экономика
MosTimesСбербанк ввел комиссию 1% на переводы через банкоматы
Со 2 июня Сбербанк вводит комиссию на внутрибанковские переводы через банкоматы в размере 1%. По словам представителей банка, что большинство клиентов используют "Сбербанк Онлайн" и sms-банк для совершения операций. Российские банки отменили так называемый банковский роуминг.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
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У метро «Гостиный двор» задержали пикетчиков
Вечером в пятницу, 19 июня, стало известно, что петербуржцев с плакатами задержали у метро "Гостиный двор".
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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
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В руинах польского замка найден клад времен Второй мировой войны
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ЕС продлил антироссийские санкции еще на год
Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
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Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
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Коммерсантъ 13:41
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24».
Крым 24 09:47
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Кадыров прокомментировал беспорядки в Дижоне
RT на русском 17:24
Общество
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Все летние веранды столицы забронированы посетителями на месяц вперед.
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Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings 15:32
Политика
США нашли для себя альтернативу ВОЗ
Конкретные организации Ричардсон назвать отказался, однако подчеркнул, что в Соединенных Штатах уже есть ряд неправительственных организаций, которые смогут быть альтернативой ВОЗ по ряду вопросов.
REGNUM 17:48
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«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:27
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС 16:33
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Игры
Новости Bully 2: дата выхода на ПК и PS4
Rockstar Games известна не только благодаря игровым продуктам Red Dead и GTA, но и выходу Bully.
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Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
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BFM.ru 16:46
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
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В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Алиханов разрешил с 20 июня открыть летние кафе и музеи
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Кино
«Дюну» ожидают дополнительные съемки
Kinonews.ru вчера в 17:05
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Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" Михаила Ефремова.
РИА Новости 14:01
Происшествия
У терпевшего 18 часов фаната пива лопнул мочевой пузырь
Мужчина, злоупотребивший накануне пивом, угодил в больницу с разрывом мочевого пузыря, об этом сообщает Unilad.
Экспресс газета 15:14
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33