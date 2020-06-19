Экономика
ТАСССбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк со 2 июня ввел комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самoобслуживания банка, сообщил ТАСС представитель Сбербанка. Как следует из информации на сайте банка, комиссия за переводы через банкомат составляет 1%.
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с чего всё началось
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.Российская газета19 июня в 04:53
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