с чего всё началось

Сбербанк со 2 июня ввел комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самoобслуживания банка, сообщил ТАСС представитель Сбербанка. Как следует из информации на сайте банка, комиссия за переводы через банкомат составляет 1%.

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

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