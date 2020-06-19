Экономика
КоммерсантъСбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы, теперь за перечисление любой суммы нужно платить 1%. В пресс-службе банка сообщили, что условия по внутрибанковским переводам изменились со 2 июня.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
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Общество
Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева пройдут в воскресенье
Церемонию прощания проведут в ледовом дворце "Чебоксары-Арена" Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева состоятся в воскресенье, 21 июня.
Мой город Чебоксары 06:03
Общество
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК вчера в 05:55
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде
Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
Общество
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
Общество
Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Космос
В нашей галактике могут существовать 36 инопланетных цивилизаций
Ученые уточнили свои расчеты и выяснили, что в Млечном пути и Галактике может существовать около 36 внеземных цивилизаций сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Astrophysical Journal.
TV BRICS вчера в 02:44
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Космос
Solar Orbiter подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу
Космический зонд NASA и ESA Solar Orbiter подошел к нашей звезде на расстояние 77 миллионов километров.
Портал Поиск 17 июня в 05:50
Происшествия
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
BFM.ru 05:04
Общество
Собянин призвал сохранить «удаленку» в Москве
Московским компаниям следует по возможности сохранить удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:31
Гаджеты
Motorola выпустила смартфон Moto G8 в России
NewInform 12:41
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Общество
Названы самые коррумпированные регионы России
Глава Генпрокуратуры России Игорь Краснов назвал регионы с самым высоким уровнем коррупции, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на доклад прокурора.
DixiNews вчера в 02:08
Армия и оружие
МИД России обвиняет США в выборе «агрессивного курса» в космосе
Американская "Оборонная космическая стратегия" подтверждает "агрессивную направленность" курса США в космической сфере, говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 12:32
Политика
В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 08:19
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 02:38
Авто
АвтоВАЗ разработал гоночную Lada Granta
Компания LADA Sport (дочернее предприятие АвтоВАЗа) построила новый гоночный автомобиль на базе серийного хэтчбека LADA Granta.
Автоновости дня 03:14
Общество
Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
В июне в 22 регионах проведут исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:56
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23