Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы, теперь за перечисление любой суммы нужно платить 1%. В пресс-службе банка сообщили, что условия по внутрибанковским переводам изменились со 2 июня.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русском12:03

Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы

РИА Новости09:21

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС02:24

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Вести.Ru03:54

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ03:43

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК08:33
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Общество

Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева пройдут в воскресенье

Церемонию прощания проведут в ледовом дворце "Чебоксары-Арена" Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева состоятся в воскресенье, 21 июня.
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В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
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Политика

Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде

Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
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В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России

Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
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Общество

Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме

Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
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Общество

«Норникель» потратил 5 млрд рублей на ликвидацию аварии в Норильске

Суть событий 09:44
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Общество

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Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Космос

В нашей галактике могут существовать 36 инопланетных цивилизаций

Ученые уточнили свои расчеты и выяснили, что в Млечном пути и Галактике может существовать около 36 внеземных цивилизаций сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Astrophysical Journal.
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Авто

Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»

История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
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Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

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Общество

В США скончался сын Никиты Хрущева

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ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

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Solar Orbiter подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу

Космический зонд NASA и ESA Solar Orbiter подошел к нашей звезде на расстояние 77 миллионов километров.
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Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
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«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в первом матче после паузы

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Собянин призвал сохранить «удаленку» в Москве

Московским компаниям следует по возможности сохранить удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Motorola выпустила смартфон Moto G8 в России

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Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
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Общество

Названы самые коррумпированные регионы России

Глава Генпрокуратуры России Игорь Краснов назвал регионы с самым высоким уровнем коррупции, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на доклад прокурора.
DixiNews вчера в 02:08
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МИД России обвиняет США в выборе «агрессивного курса» в космосе

Американская "Оборонная космическая стратегия" подтверждает "агрессивную направленность" курса США в космической сфере, говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 12:32
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В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского

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Экономика

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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АвтоВАЗ разработал гоночную Lada Granta

Компания LADA Sport (дочернее предприятие АвтоВАЗа) построила новый гоночный автомобиль на базе серийного хэтчбека LADA Granta.
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Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу

В июне в 22 регионах проведут исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Солнечное затмение произойдёт 21 июня

Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
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