Экономика

СеверИнформСеверИнформСбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы

В кризисные времена на плечи клиентов ложится дополнительное бремя. Теперь за перевод любой суммы придется платить 1%. Максимальный размер комиссии - тысяча рублей, независимо от региона. Такая система действует с начала лета.
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с чего всё началось
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте
 банка.
Российская газета19 июня в 04:53

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Сбербанк ввёл комиссию за перевод денег через банкомат

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Коммерсантъ19 июня в 03:43

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Известия19 июня в 09:39
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Авто

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Наука

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АиФ Тверь вчера в 05:53
Футбол

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Происшествия

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Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

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Происшествия

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Авто

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Общество

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Политика

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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

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Политика

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Происшествия

В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

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Армия и оружие

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Названо наиболее вероятное направление удара США по России

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Экономика

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

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ТАСС 08:42
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