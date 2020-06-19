Экономика
ВедомостиСбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
Получается, что теперь клиентам выгоднее переводить деньги из Сбербанка в другие банки. Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1 – 1,5%.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
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Общество
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Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
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Посольство России призвало США прекратить пугать «российской угрозой»
Российские дипломаты призвали законодателей проявлять сдержанность в своих оценках и эмоциях, а также поддерживать цивилизованный диалог.
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У далекой звезды оказался необычный химический состав
Спектроскопические наблюдения за звездой RAVE J183013.5-455510, проведенные международной командой астрономов, показали, что в химическом составе светила наблюдаются «своеобразные паттерны химического изобилия».
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В России разблокировали Telegram
В России разблокировали Telegram. Сообщение об этом появилось в самом мессенджере.
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Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Происшествия
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru вчера в 05:08
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С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе в моменте поднималась до уровня $42,05 за баррель на бирже ICE в Лондоне, что на 1,3% выше к уровню закрытия предыдущей сессии.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Авто
В Hyundai анонсировали новинки для России
Как рассказал журналу «За рулем» управляющий директор российского офиса Hyundai Алексей Калицев, вопреки кризису и ситуации с пандемией компания сохраняет планы по запуску в России абсолютно нового полноразмерного кроссовера Hyundai Palisade и седана Elantra нового поколения уже в 2020 году.
Автоновости дня 17 июня в 07:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
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Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом
Суд прокомментировал ситуацию журналистам: В конце марта Самойлова сообщила, что решительно намерена развестись с рэпером, с которым состоит в браке 10 лет.
Sunmag.me 16 июня в 04:30
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
Известия 17 июня в 21:03
Шоу-бизнес
Раскрыта сумма алиментов и новая дата развода Пелагеи с Телегиным
Никулинский суд Москвы назначил новую дату по слушанию бракоразводного процесса между Пелагеей и ее супругом, хоккеистом Иваном Телегиным.
Городовой вчера в 08:58
Экономика
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Экономика
Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года
Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
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Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов
Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант вчера в 10:49
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Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль
Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
Политика
МИД прокомментировал возможность открытия границ для россиян
Говоря об открытии границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, в ведомстве отметили, что пока угрозу распространения COVID-19 в мировом масштабе преодолеть не удалось.
Российская газета вчера в 07:32
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Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова
Lenta.ru вчера в 21:17
Армия и оружие
ВВС Индии хотят приобрести 33 российских истребителя
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Общество
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Технологии
В России создали технологию для полного отказа от бумажных чеков
Российский банк Тинькофф создал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Она обеспечит переход на электронные чеки.
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