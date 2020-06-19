Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

Получается, что теперь клиентам выгоднее переводить деньги из Сбербанка в другие банки. Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1 – 1,5%.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Клиентам Сбербанка придется платить комиссию за перевод денег через банкоматы

Долг.рф02:15

Сбербанк изменил условия комиссии для перевода денег через банкоматы

Народные новости02:08

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Коммерсантъвчера в 18:50

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

Компания01:18

Сбербанк ввел комиссию на перевод денег через банкоматы

URA.Ru01:05

Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

Ведомости00:28

Сбербанк отменил бесплатный лимит на переводы через банкоматы

Экономика сегодня02:07
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:23, Ашберн
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Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
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Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»

История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 10:43
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В Саранске в результате ДТП с последующим возгоранием автомобилей погибло, по предварительным данным, пять человек, следует из заявления экстренных служб Мордовии.
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Общество

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Коммерсантъ вчера в 18:04
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера рассказал, как прошла вечеринка в честь дня рождения бразильского форварда Неймара.
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Общество

Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
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Шоу-бизнес

Семенович показала Татьяну Навку без макияжа

Без макияжа Навка выглядит совсем юной — будто вчера закончила школу.
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Хоккей

Никита Филатов завершил карьеру

Последним клубом 30-летнего Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 форвард набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах.
Горобзор.ру вчера в 11:24
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Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
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Армия и оружие

ВСУ разрушили водоводную подстанцию в Горловке

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В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Шоу-бизнес

Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
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Политика

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 19:01
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Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео счел экс-помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона предателем.
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Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Ещё 108 инфицированных коронавирусом выявлено в Новосибирской области

На утро 19 июня по данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 4819 случаев COVID-19, в том числе 108 за последние сутки.
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В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании

РБК вчера в 15:41
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Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия».
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Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Валенсию»

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В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование

Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
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В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося проникнуть в РФ, переправившись через залив Сиваш.
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Общество

Попова пообещала вернуть школьников за парты 1 сентября

Российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября, считает глава ведомства Анна Попова.
ТВ Центр 17 июня в 14:17
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