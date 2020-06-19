Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Получается, что теперь клиентам выгоднее переводить деньги из Сбербанка в другие банки. Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1 – 1,5%.

Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

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