Экономика
ВедомостиСбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
Получается, что теперь клиентам выгоднее переводить деньги из Сбербанка в другие банки. Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1 – 1,5%.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
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