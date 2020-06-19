Экономика
ВедомостиСбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в 1% с любой суммы, которая переводится с помощью банкомата. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
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Общество
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24».
Крым 24 09:47
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Политика
Россия и Белоруссия договорились о признании виз
Россия и Белоруссия заключили соглашение о взаимном признании виз, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Политика
Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве.
ТАСС 10:26
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Публикации гласили, что Маск закрутил роман с актрисой Эмбер Херд еще во времена ее недолгого брака с Джонни Деппом.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Политика
ДНР планирует с 22 июня открыть КПП
Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует с 22 июня открыть для пропуска на подконтрольную Киеву территорию один из КПП на линии соприкосновения в Донбассе, заявила в пятницу полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:12
Футбол
Футболисты «Ростова» отправились на матч с «Сочи»
Футболисты "Ростова" отправились на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи", сообщается на странице команды в Instagram.
Газета.Ru 08:20
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Общество
В Петербурге санатории и каршеринг возобновят работу с 22 июня
Санатории и каршеринг возобновят работу в Санкт-Петербурге с 22 июня, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 10:59
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний 05:00
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Происшествия
В Петербурге машина арестованного экс-депутата сбила ребенка
В Петербурге вечером 16 июня на пешеходном переходе на Чкаловском проспекте Range Rover сбил пятилетнего мальчика, ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.
Интерфакс 10:48
Происшествия
В Москве пара устроила конфликт со стрельбой в квартире
На севере Москвы женщина в ходе конфликта с мужчиной выстрелила в него из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 10:59
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Общество
Игру Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно и навсегда
Российская газета 10:41
Политика
Президент РФ учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова
"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Кремля.
Областная газета 09:57
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Компания Nord Stream 2 AG обратилась к Датскому энергетическому агентству с просьбой выдать разрешение на применение судов с системой якорного позиционирования.
Evo-rus.com 03:52
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 в мире за неделю выросло на 1 миллион
За семь дней выявлено около 1 миллиона случаев инфицирования COVID-19.
ТВ Центр 11:30
Экономика
Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении
Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Профиль 02:04
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Наука
Учёные разработали метод беспроводной передачи данных в 6G
Разработка ученых ИТМО позволяет значительно ускорить передачу данных в стандарте 6G. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
АБН 05:24
Общество
Многодетной семье из Домбаровки вернули детей
Буквально час назад звонил глава Красночабанского сельсовета (к нему относится поселок Тюльпанный, где у семьи дом, купленный на материнский капитал, из-за аварийного состояния которого, собственно, и разгорелся весь сыр-бор - Прим. авт.), просил оценить конкретный фронт работ по ремонту дома.
Orenday.ru 07:24
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru 06:52
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56