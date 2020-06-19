Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Сбербанк ввел комиссию в 1% с любой суммы, которая переводится с помощью банкомата. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

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