Экономика
ВедомостиСбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в 1% с любой суммы, которая переводится с помощью банкомата. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
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Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" — у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
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ИА Городские вести. Волгоград вчера в 15:31
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Сразу в четырех американских штатах отмечен резкий прирост числа новых случаев заражения коронавирусом.
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
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Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу 6 ABC отказался произносить фразу "Black Lives Matter" и заявил, что все жизни имеют значение.
РИА Новости 04:35
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В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом
Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:21
Авто
Lada Vesta лишили одной комплектации
Компания "АвтоВАЗ" сократила линейку комплектаций своего бестселлера Lada Vesta.
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Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером
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Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
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Президент «Сочи» прокомментировал крупную победу над «Ростовом»
Президент "Сочи" Борис Ротенберг не согласился с тем, что его команда была обязана согласиться на перенос матча 23-го тура против "Ростова" (10:1).
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Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
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Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
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Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининградской области за последние сутки, его смерть стала 37-м летальным случаем в регионе, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
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Футбол
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Матч 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Барселона» завершился вничью 0:0.
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