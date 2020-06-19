Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
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с чего всё началось
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте
 банка.
Российская газета19 июня в 04:53

Подробнее о событии

Сбербанк ввёл комиссию за перевод денег через банкомат

RT на русском19 июня в 11:29

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

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Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Известия19 июня в 09:39
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Матч «Краснодара» и «Динамо» перенесён из-за коронавируса

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РБК вчера в 23:33
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Происшествия

На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

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Политика

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REGNUM 10:31
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Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
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Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости 14:05
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Происшествия

В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

Во время ночных погромов в Штутгарте с участием нескольких сотен человек пострадали 19 полицейских, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 12:46
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры

Lenta.ru 08:08
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Происшествия

Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка

В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Причиной подтопления Варшавского шоссе во время ливня 20 июня стал «эффект ванны», заявила Forbes представитель «Мосводостока».
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

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Назвали 5 секретных кнопок автомобиля, о которых многие не знают

Многие автолюбители пользуется в салоне стандартным набором управляющих кнопок, при этом в современной машине присутствуют и редко использующиеся клавиши.
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Фигурное катание

Плющенко показал тренировку 11-летней Жилиной

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram видео тренировки 11-летней Вероники Жилиной.
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Футбол

«Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой»

Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.
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Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

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«Зенит» в гостях разгромил ЦСКА

Vprognoze.ru вчера в 15:56
Политика

Остановитесь: глава ЛНР обратился к Зеленскому

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы, которые ведут украинские силовики.
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Армия и оружие

Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
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В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»

За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
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