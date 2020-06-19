Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы

Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

ТАСС09:59

Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы

РИА Новости09:21

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ03:43

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Вести.Ru03:54

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru04:12

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК08:33

Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат

RT на русском02:39
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Экономика

Набиуллина: ВВП России вернется к докризисному уровню в 2022 году

"Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдёт только в первой половине 2022 года", — заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»

В Великобритании на 89-м году жизни скончался актер Йэн Холм, известный ролями в фильмах по роману "Властелин колец".
Вести.Ru 08:43
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Футбол

«Сочи»: играем, пока мама не позовет домой

"Сочи" прокомментировал ситуацию вокруг матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".
Газета.Ru 09:56
Политика

Власти Украины сообщили о новой волне коронавируса в стране

Новая волна заболеваемости коронавирусом началась в Украине, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Комсомольская правда 09:47
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Политика

Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану», передает белорусское агентство «БелТА».
Ведомости 07:13
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Здоровье

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

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Шоу-бизнес

Максима Галкина трогательно поздравили с днем рождения Гарри и Лиза

Свой 44-ый день рождения Максим Галкин по традиции отметил с семьей.
Uznayvse.ru вчера в 11:40
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Политика

Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», посвящённую Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 18:07
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело на бывшего гендиректора ЕРИЦ Титову

Пресс-служба СК сообщает, что Титова заключила с коммерческой организацией договор об оказании ЕРИЦ аудиторских услуг на сумму 550 тысяч рублей, которые перевели на счет контрагента.
ПроВладимир 08:40
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Общество

Сын Хрущева скончался в США на 85-м году жизни

Газета.Ru 03:02
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Шоу-бизнес

Канделаки резко ответила на оскорбления Собчак

Тина Канделаки обозлилась на Ксению Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out нелицеприятно высказалась в ее адрес.
Shraibikus News вчера в 07:31
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Экономика

Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки

Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
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Общество

Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
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Общество

Калининградская область готова к смягчению ограничений

Калининградская область готова ко второму этапу смягчения ограничений из-за коронавируса, который позволит открыть летние кафе и спортивные секции, соответствующее обращение направлено в федеральный Роспотребнадзор, сообщил журналистам в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
РИА Новости 09:26
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов

Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM 06:35
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию о смягчении требований

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся всеми процессами, связанными с газопроводом «Северный поток-2», обратилась к Дании с просьбой о смягчении требований к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
Городовой 07:39
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Армия и оружие

ВВС Индии хотят купить 33 российских истребителя МиГ-29 и Су-30МКИ

Как сообщает информационное агентство ANI, ВВС Индии хотят купить 33 российских истребителя МиГ-29 и Су-30МКИ.
HotGeo 02:09
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Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru 09:18
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Политика

Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

Совет ЕС в пятницу, 19 июня, принял решение продлить санкции еще на полгода против России — до 23 июня 2021 года, сообщается на сайте совета.
Вести.Ru 09:38
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Политика

Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

RT на русском 07:40
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Шоу-бизнес

Домогаров не хочет выходить на сцену из-за Ефремова

Газета.Ru 03:21
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Гаджеты

Microsoft принудительно установит майское обновление Windows 10

Пресс-служба компании Microsoft в своем Twitter-аккаунте сообщила о принудительной установке новой версии операционной системы WIndows 10 на устройствах, которые находятся под управлением предыдущих версий с истекающим сроком службы.
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Киркорова возмутили претензии из-за роли десантника

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров прокомментировал претензии представителей ВДВ, которым не понравилась его роль десантника в комедийном шоу.
Газета.Ru 03:45
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Политика

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Ранее украинские СМИ сообщили, что "Нафтогаз" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
РИА Новости 00:07
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Общество

В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод

Пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ) сообщила об обнаружении в Крымских горах больших запасов подземных пресных вод.
RT на русском 09:30
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Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РБК 00:41
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Армия и оружие

Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС 05:54
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Общество

В России девять регионов уже перешли на второй этап снятия ограничений

Девять регионов России перешли уже на второй этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
ТАСС 09:52
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Политика

Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине

Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве "российскому гражданину" Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.).
Ведомости вчера в 11:50
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