Экономика
РИА НовостиСбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы
Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
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Экономика
Набиуллина: ВВП России вернется к докризисному уровню в 2022 году
"Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдёт только в первой половине 2022 года", — заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Pravda.Ru 09:09
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
В Великобритании на 89-м году жизни скончался актер Йэн Холм, известный ролями в фильмах по роману "Властелин колец".
Вести.Ru 08:43
Футбол
«Сочи»: играем, пока мама не позовет домой
"Сочи" прокомментировал ситуацию вокруг матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".
Газета.Ru 09:56
Политика
Власти Украины сообщили о новой волне коронавируса в стране
Новая волна заболеваемости коронавирусом началась в Украине, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Комсомольская правда 09:47
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану», передает белорусское агентство «БелТА».
Ведомости 07:13
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Lenta.ru 08:38
Шоу-бизнес
Максима Галкина трогательно поздравили с днем рождения Гарри и Лиза
Свой 44-ый день рождения Максим Галкин по традиции отметил с семьей.
Uznayvse.ru вчера в 11:40
Политика
Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», посвящённую Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 18:07
Происшествия
СК возбудил уголовное дело на бывшего гендиректора ЕРИЦ Титову
Пресс-служба СК сообщает, что Титова заключила с коммерческой организацией договор об оказании ЕРИЦ аудиторских услуг на сумму 550 тысяч рублей, которые перевели на счет контрагента.
ПроВладимир 08:40
Общество
Сын Хрущева скончался в США на 85-м году жизни
Газета.Ru 03:02
Шоу-бизнес
Канделаки резко ответила на оскорбления Собчак
Тина Канделаки обозлилась на Ксению Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out нелицеприятно высказалась в ее адрес.
Shraibikus News вчера в 07:31
Экономика
Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки
Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
Общество
Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
Общество
Калининградская область готова к смягчению ограничений
Калининградская область готова ко второму этапу смягчения ограничений из-за коронавируса, который позволит открыть летние кафе и спортивные секции, соответствующее обращение направлено в федеральный Роспотребнадзор, сообщил журналистам в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
РИА Новости 09:26
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM 06:35
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию о смягчении требований
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся всеми процессами, связанными с газопроводом «Северный поток-2», обратилась к Дании с просьбой о смягчении требований к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
Городовой 07:39
Армия и оружие
ВВС Индии хотят купить 33 российских истребителя МиГ-29 и Су-30МКИ
Как сообщает информационное агентство ANI, ВВС Индии хотят купить 33 российских истребителя МиГ-29 и Су-30МКИ.
HotGeo 02:09
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru 09:18
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода
Совет ЕС в пятницу, 19 июня, принял решение продлить санкции еще на полгода против России — до 23 июня 2021 года, сообщается на сайте совета.
Вести.Ru 09:38
Политика
Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске
RT на русском 07:40
Гаджеты
Microsoft принудительно установит майское обновление Windows 10
Пресс-служба компании Microsoft в своем Twitter-аккаунте сообщила о принудительной установке новой версии операционной системы WIndows 10 на устройствах, которые находятся под управлением предыдущих версий с истекающим сроком службы.
Деловое.ТВ 07:32
Шоу-бизнес
Киркорова возмутили претензии из-за роли десантника
Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров прокомментировал претензии представителей ВДВ, которым не понравилась его роль десантника в комедийном шоу.
Газета.Ru 03:45
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Ранее украинские СМИ сообщили, что "Нафтогаз" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
РИА Новости 00:07
Общество
В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод
Пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ) сообщила об обнаружении в Крымских горах больших запасов подземных пресных вод.
RT на русском 09:30
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РБК 00:41
Армия и оружие
Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС 05:54
Общество
В России девять регионов уже перешли на второй этап снятия ограничений
Девять регионов России перешли уже на второй этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
ТАСС 09:52
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине
Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве "российскому гражданину" Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.).
Ведомости вчера в 11:50