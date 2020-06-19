Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.

Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы

Экономика Набиуллина: ВВП России вернется к докризисному уровню в 2022 году "Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдёт только в первой половине 2022 года", — заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Политика Власти Украины сообщили о новой волне коронавируса в стране Новая волна заболеваемости коронавирусом началась в Украине, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Политика Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану», передает белорусское агентство «БелТА». 788

Политика Путин написал статью о Второй мировой войне Президент России Владимир Путин написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», посвящённую Второй мировой войне. 3,3K

Происшествия СК возбудил уголовное дело на бывшего гендиректора ЕРИЦ Титову Пресс-служба СК сообщает, что Титова заключила с коммерческой организацией договор об оказании ЕРИЦ аудиторских услуг на сумму 550 тысяч рублей, которые перевели на счет контрагента. 1

Шоу-бизнес Канделаки резко ответила на оскорбления Собчак Тина Канделаки обозлилась на Ксению Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out нелицеприятно высказалась в ее адрес. 22

Экономика Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости. 3

Общество Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 25

Общество Калининградская область готова к смягчению ограничений Калининградская область готова ко второму этапу смягчения ограничений из-за коронавируса, который позволит открыть летние кафе и спортивные секции, соответствующее обращение направлено в федеральный Роспотребнадзор, сообщил журналистам в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов. 1

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию о смягчении требований Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся всеми процессами, связанными с газопроводом «Северный поток-2», обратилась к Дании с просьбой о смягчении требований к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 186

Политика Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода Совет ЕС в пятницу, 19 июня, принял решение продлить санкции еще на полгода против России — до 23 июня 2021 года, сообщается на сайте совета. 31

Гаджеты Microsoft принудительно установит майское обновление Windows 10 Пресс-служба компании Microsoft в своем Twitter-аккаунте сообщила о принудительной установке новой версии операционной системы WIndows 10 на устройствах, которые находятся под управлением предыдущих версий с истекающим сроком службы. 27