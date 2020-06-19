Экономика

ТАССТАСССбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк со 2 июня ввел комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самoобслуживания банка, сообщил ТАСС представитель Сбербанка. Как следует из информации на сайте банка, комиссия за переводы через банкомат составляет 1%.
Читать в источнике
Комментировать4,2K
с чего всё началось
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте
 банка.
Российская газета19 июня в 04:53

Подробнее о событии

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

Сбербанк ввёл комиссию за перевод денег через банкомат

RT на русском19 июня в 11:29

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21

Экономист объяснил введение комиссии за перевод в банкоматах Сбербанка

Вечерняя Москвавчера в 06:16

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

РИА Новости вчера в 07:19
255
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
977
Экономика

России предрекли новую пенсионную реформу

Эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров заявил, что систему пенсионных накоплений в России реформируют в 2024-2025 годах.
Рамблер 02:28
23
Происшествия

Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии

BFM.ru 00:44
277
Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 июня

За последние сутки в Тульской области выявлено 86 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса вчера в 05:29
678
Экономика

«Ведомости»: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
86
Путешествия

АТОР: внутренний туризм в России стал дешевле на 30%

В Ассоциации туроператоров России отметили, что стоимость внутренних туров по самым востребованным маршрутам стала дешевле на 30%.
АБН 04:08
10
Общество

Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев.
Lenta.ru вчера в 20:48
62
Общество

Главврачу Покровской больницы присвоили звание Героя труда

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:51
914
Шоу-бизнес

В семье Аллы Пугачевой появится ещё один ребенок

Племянник Аллы Пугачевой Влад совсем скоро станет отцом во второй раз. Его жена Гузель находится на последних месяцах беременности.
Pravda.Ru 04:49
4
Шоу-бизнес

Мать Тимати прокомментировала «отписку» от Решетовой в Instagram

Недавно пользователи Сети заметили, что мать рэп-исполнителя Тимати отписалась от его невесты Анастасии Решетовой в Instagram.
iReactor 05:20
11
Футбол

Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул свой пост

Директор департамента по связям с общественность футбольного клуба «Спартак» (Москва) Антон Лисин покинул свой пост.
News.ru вчера в 17:28
Общество

Суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела «Сети»

RT на русском 05:20
54
Происшествия

Верзилова оставили на ночь в ОВД

Экс-участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова, задержанного за мелкое хулиганство, правоохранители оставили на ночь в ОВД, в понедельник его ждет суд по административному делу, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
РИА Новости вчера в 19:21
382
Футбол

В ЦСКА созрел тренерский вопрос

Коммерсантъ вчера в 12:16
4
Общество

ФСБ рассекретила новые документы о зверствах фашистов в Крыму

Среди документов, с которых снят гриф секретности протоколы допросов свидетелей, уникальные фотоматериалы, эксклюзивные кинодокументы ФСБ предоставил Российский государственный архив кинофотодокументов.
Российская газета 19 июня в 09:55
Общество

Дуров нацелил участников «Цифрового сопротивления» на Иран и Китай

Основатель Telegram Павел Дуров обратился к программистам и разработчикам, поддерживавшим работу мессенджера в условиях его блокировки в России.
Ведомости вчера в 20:46
19
Политика

Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
123
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
81
Политика

Песков объяснил слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина про поправку к Конституции, которая позволяет ему снова баллотироваться.
RT на русском 05:14
336
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
36
Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
193
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
3,1K
Шоу-бизнес

У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем

Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
RuNews24.ru 01:17
12
Общество

Гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела Серебренникова

ТАСС 04:24
3
Политика

Путин приехал в главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России.
Lenta.ru 02:49
1,2K
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова в летнем платье и шубе посетила храм в Астрахани

В Астрахани звездная балерина, нарядившись в летнее платье и шубу, посетила храм.
Дни24 20 июня в 11:44
30
Энергетика

Запасы газа в ПХГ Украины превысили 19 млрд кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 19 млрд кубометров и составили 19,222 млрд кубометров, следует из материалов «Укртрансгаза».
Rambler News Service 03:28
Гаджеты

Какие iPhone получат iOS 14. Список моделей

Все смартфоны Apple, которые получили возможность перейти на версию iOS 13, получат iOS 14.
Российская газета 04:45
1
Общество

Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге заподозрили в нарушении закона при закупке СИЗ

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении городского Госпиталя для ветеранов войн из-за нарушения антимонопольного законодательства при закупке средств индивидуальной защиты (СИЗ).
ТАСС 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное