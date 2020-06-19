Экономика

ТАССТАСССбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк со 2 июня ввел комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самoобслуживания банка, сообщил ТАСС представитель Сбербанка. Как следует из информации на сайте банка, комиссия за переводы через банкомат составляет 1%.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русском19 июня в 12:03

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Известия19 июня в 09:39
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
202
Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
618
Интернет

Пользователи Google Chrome загрузили вредоносные расширения 32 млн раз

Корпорация приняла меры после того, как платформа анализа трафика Awake Security сообщила о 32 млн выгрузок данных пользователей через шпионские расширения пишет Reuters.
Adindex.ru 18 июня в 11:45
1
Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с коронавирусом в клубах

Российский футбольный союз и Российская премьер-лига сделали совместное заявление, в котором заверили, что из-за случаев заболевания коронавирусом в "Ростове" и "Динамо" сезон не будет остановлен.
Российская газета 11:44
6
Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
706
Происшествия

ТАСС: Петра Верзилова задержали сотрудники центра «Э»

В Москве сотрудники центра «Э» МВД России задержали участника арт-группы «Война», Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 08:40
243
Общество

Бизнес Валерии и Пригожина прогорел

Lenta.ru 10:59
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Культура

Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

ТАСС вчера в 11:55
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Происшествия

В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков

В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
2
Общество

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
42
Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

ТАСС 08:42
10
Музыка

Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму

Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
RT на русском вчера в 20:46
26
Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
705
Футбол

СМИ сообщили о желании Гончаренко уволиться из ЦСКА

Газета.Ru 12:06
1
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
10
Происшествия

В Киеве взорвался газ в жилом доме, двое погибли

В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Коммерсантъ 04:35
280
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
421
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
606
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
74
Общество

В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes вчера в 03:09
706
Политика

В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
7
Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
222
Футбол

«Локомотив» забил первый гол в ворота ФК «Оренбург»

Гол оренбургской команде забил Алексей Миранчук. Напомним, 21 июня ФК «Оренбург» играет в 23 туре РПЛ с московским «Локомотивом».
Вестирама.ру 11:15
Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
92
Происшествия

Нападение на людей в британском Рединге признано терактом

Нападение на людей с ножом, произошедшее 20 июня в Рединге было признано терактом Национальным контртеррористическим управлением полиции.
REGNUM 06:56
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Гаджеты

Зачем в современных смартфонах устанавливают ИК-порт

Эксперты раскрыли причину, по которой в ряде современных смартфонов предусмотрен ИК-порт.
Актуальные Новости вчера в 05:11
Футбол

«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

RT на русском 10:04
Политика

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию.
ТАСС 07:22
9,1K
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
470
Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
65
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