Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

На переводы средств через банкоматы, по которым Сбербанк отменил бесплатный лимит, приходится только 1% всех операций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

Общество Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине. 202

Общество Дуров использует прокси-серверы для работы Telegram в Иране и КНР После отмены блокировки Telegram в России администраторы прокси-серверов помогут обходить ограничения в Иране и Китае, где запрещено использование мессенджера.

Здоровье Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин лучше лекарств Дикий рис содержит химическое вещество, входящее в состав препаратов для борьбы с повышенным холестерином, сообщил Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Врач напомнил, что полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, повышают «хороший» холестерин и понижают «плохой». 38

Экономика Названы способы накопить на безбедную старость Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU. 35

Общество Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны защитит от коронавируса на два года Вакцина от коронавируса, клинические испытания которой на добровольцах проводят Минообороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, сможет защитить человека от COVID-19 на срок два года и более. 531

Политика Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ. 1

Происшествия Пьяный водитель перевернулся под Новосибирском: двое погибли Две находившиеся на заднем сидении 19-летние девушки скончались на месте ДТП. Водитель и еще один пассажир авто живы, их осматривают медики. 25

Происшествия В Приморье за сутки скончались три пациента с коронавирусом Владивосток, 22 июня 2020, 03:57 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели — 25 пациентов, скончались — трое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 1

Происшествия Афроамериканцев отстранили от охраны задержавшего Флойда полицейского Как сообщает телеканал ABC, руководство тюрьмы строгого режима округа Рэмзи в американском штате Миннесота, куда был доставлен экс-полицейский Дерек Шовин, убивший при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, приняло решение перевести темнокожих охранников подальше от Шовина.

Гаджеты Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS Мало кто знает, что iOS до середины 2010 года называлась iPhone OS. Выходит, что компания решила вернуть старое название. 40

Гаджеты В работе Blu-ray плееров Samsung отмечаются сбои На тематических форумах в сети появилось много жалоб на работу Blu-ray плееров Samsung. Речь идет о самых разных сбоях в работе устройства. 2

Армия и оружие На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске. 2,9K

Шоу-бизнес Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram. 1

Футбол «Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.

Экономика Пенсионеры России смогут получить перерасчёт выплат за 2 года Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму Российские пенсионеры благодаря нововведению, смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года, за период с 2016 по 2018 года, сообщает ИА DEITA.RU. 410