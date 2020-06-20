Экономика
РБКСбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы
На переводы средств через банкоматы, по которым Сбербанк отменил бесплатный лимит, приходится только 1% всех операций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Общество
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском 19:59
Общество
Дуров использует прокси-серверы для работы Telegram в Иране и КНР
После отмены блокировки Telegram в России администраторы прокси-серверов помогут обходить ограничения в Иране и Китае, где запрещено использование мессенджера.
РБК 22:59
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин лучше лекарств
Дикий рис содержит химическое вещество, входящее в состав препаратов для борьбы с повышенным холестерином, сообщил Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Врач напомнил, что полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, повышают «хороший» холестерин и понижают «плохой».
News.ru 05:21
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 28 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
РБК 20:42
Культура
Звезда «Сватов» Федор Добронравов объяснил свой уход из театра
Российская газета 08:36
Экономика
Названы способы накопить на безбедную старость
Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.
Lenta.ru 20:36
Общество
Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны защитит от коронавируса на два года
Вакцина от коронавируса, клинические испытания которой на добровольцах проводят Минообороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, сможет защитить человека от COVID-19 на срок два года и более.
Ведомости 20:07
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Политика
Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия вчера в 08:05
Происшествия
Пьяный водитель перевернулся под Новосибирском: двое погибли
Две находившиеся на заднем сидении 19-летние девушки скончались на месте ДТП. Водитель и еще один пассажир авто живы, их осматривают медики.
REGNUM 01:07
Происшествия
В Приморье за сутки скончались три пациента с коронавирусом
Владивосток, 22 июня 2020, 03:57 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели — 25 пациентов, скончались — трое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 20:57
Происшествия
Афроамериканцев отстранили от охраны задержавшего Флойда полицейского
Как сообщает телеканал ABC, руководство тюрьмы строгого режима округа Рэмзи в американском штате Миннесота, куда был доставлен экс-полицейский Дерек Шовин, убивший при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, приняло решение перевести темнокожих охранников подальше от Шовина.
Московский Комсомолец 19:50
Гаджеты
Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS
Мало кто знает, что iOS до середины 2010 года называлась iPhone OS. Выходит, что компания решила вернуть старое название.
Что происходит 19 июня в 04:24
Гаджеты
В работе Blu-ray плееров Samsung отмечаются сбои
На тематических форумах в сети появилось много жалоб на работу Blu-ray плееров Samsung. Речь идет о самых разных сбоях в работе устройства.
Anonsens 16:14
Политика
Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния
Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
Экономика
ЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций
Депутаты и участники рынка согласились дополнить законопроект о категориях инвесторов — частных лиц оговоркой, которая сохранит доступ к уже торгующимся в России иностранным акциям.
РБК 23:00
Армия и оружие
На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru вчера в 23:22
Космос
Коронавирус – гость из космоса. Мнение российских ученых
Ученый предположил, что многие эпидемии сопрягаются с прилетом на землю кометных болидов.
ВЕСТИ: Приморье 19:10
Шоу-бизнес
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 08:32
Футбол
«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом
Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.
Вести.Ru 06:51
Общество
Посольство РФ в Индонезии поможет семье погибшей на Бали россиянки
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в котором погибла Анастасия Тропицель.
Российская газета 22:42
Экономика
Пенсионеры России смогут получить перерасчёт выплат за 2 года
Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму Российские пенсионеры благодаря нововведению, смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года, за период с 2016 по 2018 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru вчера в 04:45
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Политика
В Нью-Йорке решили убрать памятник Теодору Рузвельту
Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решено демонтировать, пишет New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и городские власти.
РИА Новости 21:18