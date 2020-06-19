Экономика
РИА НовостиСбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
В банке пояснили, что ввели новую систему со 2 июня. Теперь можно бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем купить подписку для бесплатных переводов или же платить комиссию в один процент с каждой транзакции. Но этот лимит не распространяется на переводы через банкомат.
Читать в источнике
Оценить4,8K
с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:53, Ашберн
Космос
Телескоп ART-XC впервые сделал «жесткий рентген» неба
Телеканал 360° вчера в 11:17
Здоровье
Глава Якутии заявил о продлении ограничений до 26 июня
Какова обстановка в Якутии на 19 июня, рассказал глава региона Айсен Николаев.
ИА ЯСИА 06:25
Здоровье
В Петербурге от COVID-19 скончался врач больницы Святого Георгия
В Петербурге от COVID-19 умер врач Игорь Менакер (фото: больница Св. Великомученика Георгия) Instagram.com После полутора месяцев борьбы за жизнь скончался Игорь Менакер, заведующий 2-м терапевтическим отделением городской больницы Святого Великомученика Георгия, которая перепрофилирована под прием коронавирусных больных.
REGNUM 05:51
Общество
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
РИА Новости 03:49
Культура
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
РИА Новости 07:02
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $42 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 11:35 растет на 2,86 % — до $42,7 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Политика
ЕС призвал Минск немедленно освободить Бабарико и его сына
Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына и обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании.
ТАСС 07:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 02:48
Авто
Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:53
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Общество
Солнечное затмение 21 июня увидят жители Земли
Россияне и жители других стран 21 июня увидят затмение Солнца. В этом месяце случится сразу несколько астрономических явлений.
Народные новости 05:52
Политика
Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске
RT на русском 07:40
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний 05:00
Наука
Раскрыт механизм заражения коронавирусом через унитаз
НТВ 17 июня в 13:52
Спорт
Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store
3DNews вчера в 13:12
Здоровье
Еще 139 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
Новые случаи заболевания выявлены в 25 территориях региона, лидерами по числу заболевших стали Ростов, Батайск и Новочеркасск.
Rostov gazeta 03:55
Шоу-бизнес
Пелагея может отсудить у Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей
Популярная российская певица Пелагея может отсудить у бывшего мужа Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей.
Evo-rus.com 05:21
Транспорт
Школьники получили новые скидки на железнодорожные билеты
Скидка распространяется на билеты для детей старше 10 лет во время учебного года – с 1 сентября по 31 мая.
Новые Известия 04:16
Общество
На парад Победы в Екатеринбурге смогут прийти зрители
На военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня допустят зрителей.
Екатеринбург Онлайн 06:59
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Astera 16 июня в 09:25
Технологии
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004
Компания Microsoft принудительно установит майскую операционную систему Windows 10 версии 2004. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 22:00
Игры
Смотрим на лучшие фанатские дизайны PS5
Или создаём свой собственный В твиттере и на специализированных форумах появилось множество фантазий фанатов с воплощениями коллекционных версий консоли PlayStation 5. Речь о моделях с разными цветами, а также о тематическаих устройствах для фанатов определенных игр, к примеру, Spider-Man: Miles Morales, анонсированной на прошлой неделе.
Городской портал Новый Нижний 16 июня в 10:00
Происшествия
Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими
Тела пропавших брата и сестры - 11-летней девочки и шестилетнего мальчика - обнаружены в притоке реки Большой Зеленчук, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Российская газета 05:12
Единоборства
Боец UFC Волков оценил свои шансы в бое против Блейдса
Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжелой весовой категории, поделился ожиданиями от боя против американца Кертиса Блейдса, который состоится 21 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 173.
Sport24.ru вчера в 16:21