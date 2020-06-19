Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
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с чего всё началось
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте
 банка.
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