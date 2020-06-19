Экономика

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУСбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета Сбербанк ввел комиссию для физлиц за внутренние переводы через банкоматы в размере 1% от суммы, пишет Коммерсантъ . Эту информацию корреспонденту издания подтвердили в одном из отделений. Ранее комиссию в банкоматах взимали только за переводы больше 50 тысяч рублей.
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