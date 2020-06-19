Экономика
ИжевскИнфо.РУСбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета Сбербанк ввел комиссию для физлиц за внутренние переводы через банкоматы в размере 1% от суммы, пишет Коммерсантъ . Эту информацию корреспонденту издания подтвердили в одном из отделений. Ранее комиссию в банкоматах взимали только за переводы больше 50 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
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