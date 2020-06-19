Экономика

ТАССТАСССбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк со 2 июня ввел комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самoобслуживания банка, сообщил ТАСС представитель Сбербанка. Как следует из информации на сайте банка, комиссия за переводы через банкомат составляет 1%.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы

РИА Новости09:21

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК08:33

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Вести.Ru03:54

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ03:43

Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат

RT на русском02:39

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС02:24
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Газета.Ru 10:24
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Политика

Пашинян назвал основные препятствия для карабахского урегулирования

Без полноценного участия властей Нагорного Карабаха не может быть существенного прогресса в переговорах по урегулированию карабахского конфликта.
Sputnik Армения 07:52
Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Lenta.ru 08:11
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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна показала совместные фото

31-летняя жена юмориста опубликовала в Stories своего Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными фотографиями.
Московский Комсомолец 08:08
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Политика

Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Кино

Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах

Evo-rus.com 02:06
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
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Космос

Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя

Evo-rus.com 10:35
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Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
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Общество

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
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Футбол

«Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
RT на русском 10:03
Политика

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

РИА Новости 08:00
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Политика

МИД Литвы выразил протест России из-за пакта Молотова-Риббентропа

МИД Литвы вызвал советника-посланника посольства России из-за внесенного в Госдуму законопроекта об аннулировании осуждения пакта Молотова-Риббентропа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
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Политика

Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
Известия 09:40
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Политика

Леонид Гозман попросил СК возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина из-за парада Победы и голосования по поправкам

Гозман просит СК возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению и убийстве двух и более лиц "по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания".
Snob.ru 07:32
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Политика

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
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Здоровье

Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса

Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:58
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Политика

Премьер Украины заявил о начале второй волны коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны коронавируса в стране, передает «Страна.ua».
Lenta.ru 10:44
Происшествия

Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи

Оказалось, что все это произошло во время разговора по видеосвязи дяди Лизы - Виталия - с ее мамой Светланой.
Московский Комсомолец 09:18
Политика

Президент Польши оценил присутствие войск США в стране

Президент Польши Анджей Дуда считает, что присутствие в его стране американских войск избавило республику от российского влияния.
РИА Новости 08:50
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Игры

Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь

Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK вчера в 16:39
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Культура

Скончался заслуженный артист России Василий Стоноженко

Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко. Об этом в пятницу сообщили в российском Союзе театральных деятелей.
Культуромания 09:24
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Армия и оружие

Новый шлем обеспечит пилоту Су-57 преимущество в бою

Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
Дни24 05:30
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
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Общество

Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
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Экономика

В ПФР рассказали, как получить дополнительную выплату к пенсии

В ПФР объяснили, что добровольные страховые взносы, которые отчисляются участниками программы из собственных средств на накопительную пенсию, налогом на доходы физических лиц не облагаются.
Вечерний курьер 10:47
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Как работают Яндекс.Новости?
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