Экономика

ТАССТАСССбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк со 2 июня ввел комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самoобслуживания банка, сообщил ТАСС представитель Сбербанка. Как следует из информации на сайте банка, комиссия за переводы через банкомат составляет 1%.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ruвчера в 04:12

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русскомвчера в 12:03

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новостивчера в 09:21

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБКвчера в 08:33

Эксперт оценил введение Сбербанком комиссии на переводы через банкомат

РЕН ТВвчера в 19:38

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъвчера в 03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАССвчера в 02:24
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Политика

Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию

Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
146
Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета вчера в 02:49
420
Шоу-бизнес

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя делала аборт

Экспресс газета 00:23
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Наука

Генетически модифицированные козы дали противораковое молоко

ToDay News Ufa вчера в 01:37
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Гаджеты

Смартфоны Honor 30 Lite и Honor 10X Max покажут в начале июля

Официальная премьера новых смартфонов Honor 30 Youth и Honor 10X Max состоится 4-5 июля.
Rusargument вчера в 05:08
3
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента

«Александр Бастрыкин поручил проверить причины и условия, способствовавшие столь длительной деятельности предполагаемых мошенников, установить ответственных должностных лиц, проверявших деятельность данной псевдоорганизации и дать их действиям жесткую правовую оценку», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.
REGNUM вчера в 21:05
18
Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru 17 июня в 23:44
3,7K
Автоспорт

Американский фарс. История самой дурацкой гонки Формулы-1 со сходом 14 машин до старта

Чемпионат вчера в 06:45
Политика

Глава ЕАО оценил перспективы объединения с Хабаровским краем

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что в случае объединения с Хабаровским краем его регион может утратить национальную изюминку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:03
8
Шоу-бизнес

Новый образ больной раком Александры Яковлевой поразил всех

Popcake вчера в 04:39
8
Политика

Премьер Армении отказался приезжать в Москву на парад Победы

Премьер Армении отказался приезжать в Москву на парад Победы Никол Пашинян заявил, что такое решение он принял якобы из-за коронавируса.
Экспресс газета вчера в 11:26
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догузова заявила, что туристический сезон в России может открыться с 1 июля.
REGNUM вчера в 07:15
45
Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
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Кино

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса

Бесконечно прекрасный английский актер театра и кино сэр Иэн Холм, лауреат премий BAFTA и "Тони", номинант "Оскара", мирно скончался сегодня в возрасте 88 лет в одном из госпиталей Лондона в окружении семьи.
Российская газета вчера в 08:19
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Футбол

Голубев прокомментировал вспышку коронавируса в ФК «Ростов»

Вспышка коронавируса в ФК «Ростов» произошла из-за очевидного несоблюдения всех требований санитарных властей, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Donnews.ru вчера в 10:26
Экономика

Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру 18 июня в 08:17
3,9K
Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
12
Здоровье

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru вчера в 08:38
104
Политика

Немецкие СМИ оценили способ обойти санкции против «Северного потока - 2»

В июне немецкие СМИ сообщили об опасениях властей ФРГ, что новые санкции США против строительства «Северного потока – 2» коснутся государственных служб и компаний, связанных с проектом.
Известия 00:11
11
Общество

В Кузбассе сняли еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Выставочные залы и выставочные центры, танцевальные студии и кружки возвращаются к работе в Кузбассе, учебные центры возобновляют программы профессионального обучения безработных граждан.
Прокопьевск.ру вчера в 14:19
26
Политика

Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»

РИА Новости вчера в 07:45
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Армия и оружие

Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны

Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" – у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
РИА Новости вчера в 23:50
2
Футбол

Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»

Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру вчера в 16:57
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль

Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
36
Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 17 июня в 09:31
36
Футбол

Сетьен: «Пике просто расстроен. „Реал“ тоже не будет побеждать всегда»

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен после ничьей с "Севильей" (0:0) в 30-м туре Примеры высказался о борьбе с "Реалом" за чемпионство.
Soccer.ru вчера в 19:54
Политика

Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости вчера в 18:56
108
Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 18 июня в 01:55
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