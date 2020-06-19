Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛСбербанк ввел комиссию на перевод через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Теперь 1% будет взиматься при перечислении любой суммы, пишет "Ъ".
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Эксперт оценил введение Сбербанком комиссии на переводы через банкомат

РЕН ТВ19:38

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС02:24

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости09:21

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК08:33

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ03:43

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русском12:03
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Шоу-бизнес

Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина договариваются об алиментах

ИА InterMedia 04:15
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Политика

Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили

Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за дела о так называемом убийстве в Тиргартене, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости вчера в 07:39
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Политика

США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергей Рядков и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22-23 июня.
Известия 22:48
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Общество

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Lenta.ru 18:40
Киберспорт

Что Electronic Arts показала на EA Play Live 2020

News.ru 05:00
Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Газета.Ru 09:18
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Политика

Владимир Путин обратится к россиянам

Президент России обратится к гражданам страны в преддверии 1 июля, основного дня голосования по поправкам Конституцию.
ТИА вчера в 04:13
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
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Общество

Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня

Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 21 июня, будет практически невозможно наблюдать с территории России.
Известия 16:59
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Политика

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

РИА Новости 08:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru 20:54
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Политика

Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию

Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
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Авто

Mercedes-Benz представит новый S-класс в начале сентября

Европейская премьера седана Mercedes-Benz S-класса нового поколения состоится в начале сентября 2020 года. Об этом 18 июня сообщает Motor1.
Известия вчера в 08:32
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС 16:33
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Здоровье

Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос 13:50
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Наука

Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru 21:17
Хоккей

«Тампа» приостановила тренировки из-за вспышки коронавируса в клубе

Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, решили не доигрывать.
Sport24.ru 14:06
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
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Общество

Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?

Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
REGNUM 12:43
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Политика

США отклонили запрос Китая на предоставление дополнительных авиарейсов

Соединенные Штаты отклонили в пятницу запрос на предоставление четырем китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами.
ТАСС 20:17
Общество

WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов

РИА Новости 19:34
Кино

Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт

Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
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Общество

В Пермском крае меры по коронавирусу продлили

В Пермском крае ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлили до 30 июня, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:48
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Общество

Агроном дала советы по мытью ягод

19 июня специалисты Роскачества поделились советами по выбору вкусной и качественной черешни.
Известия 21:09
Общество

Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле

Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста вчера в 07:36
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Футбол

Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ

Газета.Ru 16:49
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Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix

Газета.Ru 10:25
Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК вчера в 05:55
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