Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

В банке пояснили, что ввели новую систему со 2 июня. Теперь можно бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем купить подписку для бесплатных переводов или же платить комиссию в один процент с каждой транзакции. Но этот лимит не распространяется на переводы через банкомат.
Читать в источнике
Комментировать3K
с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК08:33

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Вести.Ru03:54

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

РИА Новости03:19

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ03:43

Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат

RT на русском02:39

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС02:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Политика

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
323
Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

BFM.ru 05:04
47
Общество

Участники протестов в Портленде снесли памятник Джорджу Вашингтону

REGNUM 07:55
9
Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
95
Политика

Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили

Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:04
724
Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
24
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
768
Общество

В Крыму обнаружили большие запасы подземной пресной воды

ТАСС 08:58
131
Политика

Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану», передает белорусское агентство «БелТА».
Ведомости 07:13
774
Футбол

«Норвич» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Норвич» — «Саутгемптон» в рамках английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.
Чемпионат 07:30
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
66
Здоровье

Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса

Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:58
73
Общество

В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект

Через десять лет в России могут ввести налог на технологию искусственного интеллекта, считают эксперты.
Retail & Loyalty 07:21
6
Политика

Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
REGNUM 08:07
4
Общество

WSJ: уличные акции протеста в США не привели к всплеску коронавируса

Уличные протесты в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских не привели к всплеску случаев заболевания коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Znak.com вчера в 21:20
10
Экономика

Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении

Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Профиль 02:04
44
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
253
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
4,9K
Политика

ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском 07:40
18
Общество

В Свердловской области разрешат спорт и откроют массажные салоны

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал сегодня указ о дальнейшем снятии некоторых ограничений, введенных в регионе из-за распространения COVID-19.
Российская газета 08:03
11
Здоровье

Заведующий больницы Святого Георгия умер от коронавируса

В Петербурге не стало заведующего вторым терапевтическим отделением больницы Святого Георгия Игоря Менакера.
Neva.Today 08:54
22
Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Lenta.ru 08:11
64
Авто

Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили после пандемии в России

Аналогичную версию выдвинули и эксперты «Автостат», по мнению которых даже июньский рост цен — результат резкого обвала нефтяных котировок и ослабления курса рубля.
Тарантас Ньюс вчера в 09:25
59
Армия и оружие

В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции

Франция подозревала Турцию в перевозке оружия Правительству национального согласия Ливии на корабле Cirkin.
RuNews24.ru вчера в 13:33
6
Общество

Mercedes обещает дорабатывать машину максимально быстро

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон рассказал, что команда планирует привезти некоторые обновления машины W11 на первый этап сезона-2020 в Австрию.
Autosport.com.ru 08:52
Транспорт

Оператор запустит прямой поезд из Москвы в Севастополь

Rambler News Service 06:47
1
Футбол

«Ростов» выставит против «Сочи» молодежную команду

По требованию Роспотребнадзора команда в полном составе вместе с главным тренером Валерием Карпиным ушла на карантин.
Югополис 07:19
Энергетика

Нефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
6
Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости 07:10
123
Как работают Яндекс.Новости?
Главное