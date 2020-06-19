Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

В банке пояснили, что ввели новую систему со 2 июня. Теперь можно бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем купить подписку для бесплатных переводов или же платить комиссию в один процент с каждой транзакции. Но этот лимит не распространяется на переводы через банкомат.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
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Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

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Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

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Сбербанк ввел комиссию в 1% на переводы через банкоматы

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Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат

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Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС02:24

Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:26, Ашберн
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