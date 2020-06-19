Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. Максимум комиссия составляет тысячу рублей вне зависимости от региона, уточняется на сайте Сбербанка.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Вести.Ru03:54

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

РИА Новости03:19

Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

Ведомости00:28

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС02:24

Сбербанк ввел комиссию на перевод денег через банкоматы

URA.Ru01:05

Сбербанк ввел комиссию в 1% на переводы через банкоматы

РБК02:49
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:59, Ашберн
Здоровье

Пять жителей Волгоградской области заразились дирофиляриозом

Только за пять месяцев текущего года в Волгоградской области обнаружили уже 5 заболевших.
Волгоградская правда 03:22
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Политика

75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим

75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
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Происшествия

На Кубани подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 18 июня 2020, 10:52 — REGNUM 69 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:52
1,7K
Общество

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

Роскомнадзор снял требования по блокировке мессенджера Telegram в России, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 09:41
1,2K
Шоу-бизнес

Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
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Общество

Омичи смогут наблюдать уникальнейшее солнечное затмение

РИА СуперОмск вчера в 06:33
2
Здоровье

Ещё четыре человека скончались от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, заражённых COVID-19, увеличилось ещё на 146 человек и достигло 8097, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru вчера в 03:42
1,2K
Общество

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
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Экономика

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к нации

Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
Владивосток-Новости вчера в 03:04
3,5K
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
2,4K
Общество

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК вчера в 06:10
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Общество

В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом

За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч выздоровели, 7841 скончался.
РИА Новости 03:48
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края арестован за пьяное ДТП

Виктор Ишаев являлся губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 годы, затем был полпредом президента РФ в ДФО.
Российская газета вчера в 20:59
811
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 02:48
6
Политика

В Японии приостановили развертывание баз ПРО США

Хакасия-Информ 16 июня в 03:25
78
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
3,2K
Происшествия

В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро

В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
4
Здоровье

Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса

Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:58
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 116 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 19 июня выявлено 116 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
1,1K
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv вчера в 01:16
18
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве девочки признан вменяемым

В Саратове эксперты признали вменяемым Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании девятилетней девочки, пишет ТАСС со ссылкой на представительницу потерпевшей стороны Александру Бакшееву.
Газета.Ru вчера в 16:49
18
Кино

Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»

Стал доступен титульный лист черновика сценария с намеками на сюжет.
Киноафиша России вчера в 05:09
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Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новости вчера в 12:39
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Кино

О пожаре в Соборе Парижской Богоматери снимут фильм

Salt Mag вчера в 09:49
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Авто

Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили в России после пандемии

Повышение цен на автомобили эксперт связал с ростом доллара.
ФАН 03:29
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Футбол

«Ротор» получил лицензию для участия в РПЛ

Клуб сможет выступить в РПЛ в следующем сезоне. "Ротор" успешно прошёл лицензирование для участия в Тинькофф РПЛ.
Sport.ru вчера в 15:14
Политика

Собянин разъяснил поправку о президентских сроках

Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru вчера в 10:07
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