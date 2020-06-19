Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Сбербанк со 2 июня начал взимать комиссию в 1% для всех переводов через банкомат. Максимальная комиссия составит 1000 рублей, вне зависимости от региона, сообщили РИА Новости в банке.

Сбербанк ввел комиссию для всех переводов через банкомат

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