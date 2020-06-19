Экономика
BFM.ruСбербанк ввел комиссию для всех переводов через банкомат
Сбербанк со 2 июня начал взимать комиссию в 1% для всех переводов через банкомат. Максимальная комиссия составит 1000 рублей, вне зависимости от региона, сообщили РИА Новости в банке.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
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Политика
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса
Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
Газета.Ru вчера в 16:42
Общество
Повышение пенсий с 1 августа затронет только часть россиян
Прибавка затронет получателей пенсий по старости, по потере кормильца, по инвалидности.
Утро.ru 03:16
Общество
В России предложили обязать работодателей стимулировать сотрудников
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал идею обязать работодателей морально и материально стимулировать сотрудников.
RT на русском 04:10
Общество
За сутки в Татарстане выявлено 36 новых случаев коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19.
Республика Татарстан 03:39
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль 16 июня в 13:16
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
РИА Новости 03:27
Наука
В Антарктиде обнаружили самое большое яйцо динозавра
В Антарктиде обнаружили огромное окаменелое яйцо динозавра.
Новый День вчера в 17:51
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
Вести.Ru 03:26
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
Политика
Путин обвинил Европу в попытке предать забвению Мюнхенское соглашение
Президент России Владимир Путин обвинил некоторых политиков Европы в попытке предать забвению Мюнхенское соглашение.
Lenta.ru вчера в 14:57
Общество
Все аттестаты 2020 года Минпросвещения признало действительными
Все аттестаты об основном общем и среднем образовании, выданные в текущем учебном году в России, Министерство просвещения признало действительными.
Русская Планета вчера в 19:40
Общество
На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе
С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
RT на русском 04:06
Экономика
Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки
Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
Происшествия
На юге Москвы женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре
В Москве задержали женщину по подозрению в убийстве двух мужчин у метро во время пьяной ссоры.
Газета.Ru 04:04
Политика
ЕС продлил на год санкции в отношении РФ по Крыму
Европейский союз продлил на год санкции против Крыма в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
Российская газета вчера в 08:47
Общество
Корреспондента «Дождя» вызвали на Петровку после репортажа о поддельных аккаунтах избирателей
Специальный корреспондент "Дождь" Антон Баев вызван на Петровку в центр МВД по борьбе с экстремизмом для дачи показаний после выхода репортажа о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по Конституции в Москве.
Интерфакс 03:55
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone уже в понедельник
Напомним, вчера известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сообщил, что Apple переименует фирменную мобильную операционную систему.
iXBT.com вчера в 22:19
Технологии
В России создали технологию, позволяющую отказаться от бумажных чеков
В России создана технология, которая позволит отказаться от бумажных чеков.
Дни24 04:09
Происшествия
Молния убила семилетнего мальчика на побережье Финского залива
Как сообщалось, вечером, после 19:00, в Петербурге началась гроза с градом и сильными порывами ветра.
Интерфакс вчера в 16:27
Экономика
Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое
Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра.
ТАСС 04:04
Политика
Сербия не признает Косово в обмен на вступление в ЕС
Сербия не признает независимость Косова в обмен на вступление в Европейский союз.
ИА Новороссия вчера в 16:08
Общество
WSJ: уличные акции протеста в США не привели к всплеску коронавируса
Уличные протесты в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских не привели к всплеску случаев заболевания коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Znak.com вчера в 21:20
Общество
В Гидрометцентре сообщили о наступлении холодных аномалий в РФ
Москва, 18 июня 2020, 06:20 — REGNUM Аномально холодная погода будет наблюдаться на Урале и некоторых регионах Сибири в ближайшее время, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
REGNUM 17 июня в 23:20
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском вчера в 15:28
Общество
В польском замке нашли клад времен Второй мировой войны
Вероятно, предметы были закопаны во время Второй мировой войны.
Полит.ру 03:10
Здоровье
75 человек за сутки заразились коронавирусом в Алтайском крае
По информации оперштаба региона на пятницу, 19 июня, еще 75 человек в Алтайском крае заболели коронавирусом за сутки, умерли еще 4 человека, выздоровели - еще 98 человек.
Kursk.com 04:21
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария собирается стать опекуном матери
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