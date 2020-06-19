Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

В банке пояснили, что ввели новую систему со 2 июня. Теперь можно бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем купить подписку для бесплатных переводов или же платить комиссию в один процент с каждой транзакции. Но этот лимит не распространяется на переводы через банкомат.

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 4,4K

Футбол Тедеско прокомментировал игру Гуса Тиля Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру полузащитника команды Гуса Тиля.

Политика Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов». 671

Культура Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей. 2

Шоу-бизнес Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м. 25

Происшествия В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5% В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября. 367

Политика В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Группа протестующих снесла памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону в американском Портленде в штате Орегон, сообщает местный телеканал KOIN.

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,8K

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 181

Здоровье В Петербурге от COVID-19 скончался врач больницы Святого Георгия В Петербурге от COVID-19 умер врач Игорь Менакер (фото: больница Св. Великомученика Георгия) Instagram.com После полутора месяцев борьбы за жизнь скончался Игорь Менакер, заведующий 2-м терапевтическим отделением городской больницы Святого Великомученика Георгия, которая перепрофилирована под прием коронавирусных больных. 2

Авто На новом электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук Компания Ford сообщила, что ее новая автономная система Active Drive Assist (ADA) появится к концу 2021 года и дебютирует на модели Mustang Mach-E, а после также появится на некоторых других продуктах 2021 года. 8

Политика Путин проводит совещание по ситуации в Норильске. Трансляция Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 июня, проводит совещание по ситуации в Норильске, где в конце мая на ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива.

Общество Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских. 7

Наука Колибри могут видеть цвета, неизвестные человеку Ученые во время нового исследования обнаружили, что глаз колибри может отличать цвета, которые человек не видит. 75

Наука В Крыму нашли запасы пресной воды Найдено 20 крупных и 30 мелких скозных подземных потоков.

Гаджеты ПК-корпус Aerocool Hive ARGB оснащён оригинальной фронтальной панелью Компания Aerocool анонсировала компьютерный корпус Hive ARGB, предназначенный для формирования игровой настольной системы с эффектным обликом.

Политика Трамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО На вопрос, готов ли глава Белого дома рассекретить материалы о НЛО и «розуэльском инциденте», Трамп ответил, что подумает над этим. 19

Политика ЕС призвал Минск немедленно освободить Бабарико и его сына "ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката", - говорится в заявлении.

Политика Минск «поставит на место» любой банк в стране — Лукашенко Власти Белоруссии «поставят на место» любой банк, если он будет финансировать политические кампании, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, 19 июня передает агентство Белта.