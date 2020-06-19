Экономика
Российская газетаСбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
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Тульская медсестра в купальнике стала лицом бренда спортивной одежды
Медсестра Тульской областной клинической больницы Надежда Жукова, прогремевшая на всю Россию своими фотографиями в защитном костюме и купальнике, стала рекламным лицом отечественного бренда одежды ZASPORT.
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Происшествия
Устроивший стрельбу по полицейским в Москве скончался
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил Следственный комитет России.
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Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
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Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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Общество
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В Чувашии прошла церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым, сообщает «РИА Новости» 21 июня со ссылкой на пресс-службу руководства республики.
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Издательство Dark Horse выпустит комикс Cyberpunk 2077: Trauma Team.
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Политика
Ереванский суд отказался арестовывать Царукяна за подкуп избирателей
Суд в Ереване отказался в воскресенье арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, сообщил в воскресенье его адвокат Ерем Саркисян.
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Матч «Краснодара» и «Динамо» перенесён из-за коронавируса
Отмечается, что матч перенесён на 19 июля из-за коронавируса в составе «Динамо».
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Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Тимур Зефиров рассказал, как пережить летнюю жару людям, страдающим от повышенного артериального давления.
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Игры
Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены
Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
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Футбол
«Локомотив» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Локомотива» и «Оренбурга» объявили стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ, который состоится 21 июня в Москве.
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Знаменитый иракский футболист умер от коронавируса
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Российский комик Михаил Галустян начинал свой путь в юморе с КВН, а, как известно, гонораров за игры там нет.
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ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
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Lenta.ru 19 июня в 12:20
Происшествия
Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару
Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару.
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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
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Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны
Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 18 июня в 18:50
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«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины
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За сутки в Татарстане выявлено 36 новых случаев коронавируса
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Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
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Российский «Пересвет» рассекретили
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Телеканал Sky Cinema выступил против расизма в США
Следующий шаг сделал популярный в США телеканал Sky Cinema, сообщает издание Independent.
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
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