Экономика
КоммерсантъСбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы, теперь за перечисление любой суммы нужно платить 1%. В пресс-службе банка сообщили, что условия по внутрибанковским переводам изменились со 2 июня.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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