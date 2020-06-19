Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы, теперь за перечисление любой суммы нужно платить 1%. В пресс-службе банка сообщили, что условия по внутрибанковским переводам изменились со 2 июня.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Экономист объяснил введение комиссии за перевод в банкоматах Сбербанка

Вечерняя Москва06:16

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

Сбербанк ввёл комиссию за перевод денег через банкомат

RT на русском19 июня в 11:29
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Здоровье

145 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

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Наука

Выявлен способствующий развитию рака горла фактор

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В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

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Российская газета 17:10
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Авто

Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Происшествия

Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка

В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
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Происшествия

Затопленную после ливня Москву сняли на видео

В Москве в результате ливня затопило сразу несколько дорог и дворов. Очевидцы сняли последствия непогоды на видео.
Lenta.ru вчера в 11:57
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Происшествия

В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой

В Красноярском крае на дороге перевернулся грузовик, перевозивший серную кислоту.
Lenta.ru 09:31
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Общество

ПФР назвал категории граждан, которые смогут выйти на пенсию досрочно

Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока и получить право на дополнительную льготу.
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Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram

После совместных выходных родительница рэпера и Анастасия Решетова отписались друг от друга в социальных сетях.
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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
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Футбол

Карпин раскритиковал РПЛ после матча с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве

В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
Вести.Ru 10:10
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Селюк заподозрил Гончаренко в расизме. ЦСКА ответил на обвинения

Московский ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу высказываний футбольного агента Дмитрия Селюка, который заподозрил белорусского тренера армейцев в расизме.
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Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
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Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах

Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на прошедших парламентских выборах, сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
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Telegram создаст прокси-сервера для работы в Китае и Иране

Telegram начнет работу над созданием прокси-серверов для работы в Китае и Иране.
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Еще три человека умерли от ковида в Приморье: данные на 22 июня

По данным на 22 июня, в крае всего выявлено 3643 случаев COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 2102 человека.
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На Сахалине ликвидирован медведь, убивший пожилую женщину

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В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая

Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
Военное обозрение 19 июня в 23:40
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Футбол

«Интер» обыграл «Сампдорию» в Серии А

«Интер» на своем поле в 25-м туре итальянской Серии А нанес поражение «Сампдории».
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Тень от солнечного затмения сфотографировали с МКС

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Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался о выходках светской львицы Ксении Собчак.
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Ведь Волочкова пришла на службу в храм в шубе и с декольте.
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Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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