Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы, теперь за перечисление любой суммы нужно платить 1%. В пресс-службе банка сообщили, что условия по внутрибанковским переводам изменились со 2 июня.

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

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