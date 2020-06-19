с чего всё началось

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Происшествия На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне Украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 2

Общество Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня. 354

Общество ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель. 31

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 238

Общество В России за сутки выявили 7,7 тыс. случаев заражения коронавирусом Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 729, суточный прирост замедлился до 1,34%.

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 926

Политика Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой. 1K

Политика Нарышкин сожалеет об осквернении памятника Черчиллю в Лондоне Москва, 20 июня 2020, 01:20 — REGNUM Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с произошедшим в Лондоне осквернением памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. 5

Общество «Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки» Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.

Общество Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна. 101

Общество Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области. 883

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 767

Политика Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. 4,4K

Происшествия В Ленобласти мужчина выстрелил по надоевшим ему отдыхающим на лодке По версии следствия, 20 июня на территории дачного участка в поселке Мельниково Приозерского района, на берегу озера Любимовское, мужчина на почве внезапно возникших неприязненных отношений к ранее ему незнакомым людям, подплывшим на лодке к его дачному участку, произвел в их сторону один целенаправленный выстрел из гладкоствольного карабина.

Здоровье Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik. 4