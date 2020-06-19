Экономика
РИА НовостиВ Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы
Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.
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с чего всё началось
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.Российская газета19 июня в 04:53
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что на страну извне будет оказываться очень серьезное давление, прежде всего экономическое.
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Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
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