Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.
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с чего всё началось
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте
 банка.
Российская газета19 июня в 04:53

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Сбербанк ввёл комиссию за перевод денег через банкомат

RT на русском19 июня в 11:29

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Известия19 июня в 09:39

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21
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Футбол

«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А

В рамках 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала «Сассуоло». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Metaratings вчера в 15:44
Происшествия

Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии

BFM.ru 00:44
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Происшествия

Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке

Lenta.ru вчера в 22:31
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Футбол

«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»

Евро-футбол.ру вчера в 07:48
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
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Шоу-бизнес

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
90
Армия и оружие

Украинские военные заявили об обстреле их позиций в Донбассе

Украинские военные заявили, что их позиции в Донбассе подверглись обстрелу.
News.ru вчера в 11:10
Происшествия

В Киеве нашли тело третьего погибшего при взрыве в жилом доме

Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при взрыве в многоэтажном жилом доме в Киеве.
РБК вчера в 16:24
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
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Общество

Вдова экс-губернатора Игнатьева рассказала о его последних днях

Вдова бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, умершего на 59-м году жизни из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне пневмонии и коронавируса, Лариса Игнатьева рассказала о последних днях его жизни.
URA.Ru вчера в 13:39
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июня

Среди членов избирательных комиссий в Москве проведут выборочное тестирование на коронавирус, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РБК 01:03
Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
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Политика

Лукашенко рассказал о стремлении других стран «наклонить» Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что на страну извне будет оказываться очень серьезное давление, прежде всего экономическое.
Lenta.ru 00:37
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Авто

Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7%

В Volvo говорят, что в среднем стоимость автомобилей марки выросла на 5,4% с начала года, причем в марте—июне не менялась.
Коммерсантъ вчера в 17:59
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Общество

NYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован.
ТАСС 00:12
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости вчера в 06:50
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Общество

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
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Шоу-бизнес

Актрисе Крючковой исполнилось 70: народная артистка России поблагодарила Олега Ефремова

Московский Комсомолец вчера в 11:53
Кино

В новой картине от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»

RuNews24.ru вчера в 10:27
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Происшествия

В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
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Политика

«Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко

Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».
НТВ вчера в 10:27
Здоровье

Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»

Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар от имени организации просит «принять экстренные меры на государственном уровне», вплоть до полного закрытия Челнов на карантин.
Chelny-biz.ru 00:26
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Единоборства

Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым

FightTime.ru вчера в 01:54
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Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз

Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
1K
Общество

Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса

Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью.
РБК 00:55
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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