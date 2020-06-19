с чего всё началось

Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

Футбол «Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А В рамках 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала «Сассуоло». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 27

Политика Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята. 17K

Шоу-бизнес Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 90

Происшествия В Киеве нашли тело третьего погибшего при взрыве в жилом доме Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при взрыве в многоэтажном жилом доме в Киеве.

Происшествия В управлении лесами Алтайского края идут обыски Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела. 111

Общество Вдова экс-губернатора Игнатьева рассказала о его последних днях Вдова бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, умершего на 59-м году жизни из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне пневмонии и коронавируса, Лариса Игнатьева рассказала о последних днях его жизни. 85

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июня Среди членов избирательных комиссий в Москве проведут выборочное тестирование на коронавирус, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Политика Лукашенко рассказал о стремлении других стран «наклонить» Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что на страну извне будет оказываться очень серьезное давление, прежде всего экономическое. 21

Общество Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости". 75

Авто Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7% В Volvo говорят, что в среднем стоимость автомобилей марки выросла на 5,4% с начала года, причем в марте—июне не менялась. 1

Общество NYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован. 410

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 756

Общество Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине. 301

Политика «Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».

Общество Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. 1K

Общество Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью.