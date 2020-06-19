Экономика
Российская газетаСбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Общество
Чувашия простилась с Михаилом Игнатьевым
Правда ПФО вчера в 10:01
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
ТАСС вчера в 23:17
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.
Плесецкие новости 19 июня в 03:00
Общество
В Германии впервые установлен памятник Ленину
SakhaNews 20 июня в 13:15
Политика
Андрей Клишас — РБК: «Политики должны перестать думать о трансфере»
Чтобы система заработала, люди, в первую очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, они должны перестать думать о трансфере.
РБК 00:00
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Происшествия
Верзилова оставили на ночь в ОВД
Экс-участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова, задержанного за мелкое хулиганство, правоохранители оставили на ночь в ОВД, в понедельник его ждет суд по административному делу, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
РИА Новости вчера в 19:21
Кино
Англичане возмутились выбором Кристен Стюарт на роль леди Дианы
Британские пользователи Twitter подвергли критике решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» актрису Кристен Стюарт.
Пятый канал 20 июня в 03:09
Единоборства
Президент UFC осудил победителя Волкова
Президент UFC Дана Уайт раскритиковал тяжеловеса Кертиса Блейдса за сегодняшний бой против россиянина Александра Волкова.
Спорт день за днем вчера в 01:51
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой властями было принято решение о продлении режима самоизоляции до 28 июня.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 20:17
Политика
Лукашенко рассказал о стремлении других стран «наклонить» Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что на страну извне будет оказываться очень серьезное давление, прежде всего экономическое.
Lenta.ru 00:37
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Известия 20 июня в 06:01
Происшествия
В Китае утонули восемь школьников
Коммерсантъ 00:28
Происшествия
В Приморье за сутки скончались три пациента с коронавирусом
Владивосток, 22 июня 2020, 03:57 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели — 25 пациентов, скончались — трое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 20:57
Происшествия
Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5
Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
Здоровье
Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»
Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар от имени организации просит «принять экстренные меры на государственном уровне», вплоть до полного закрытия Челнов на карантин.
Chelny-biz.ru 00:26
Технологии
Xiaomi презентовал бюджетный проектор с ценой 85 долларов
Проектор можно купить на Xiaomi Youpin по довольно приятной цене 85 долларов, которая делает его почти вне конкуренции.
Srnsk вчера в 08:05
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы
Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
Anews вчера в 07:14
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру 20 июня в 04:54
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича
Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.
Российская газета вчера в 13:30
Гаджеты
В Сеть попало первое фото нового смартфона Honor X10 Max
ИА Красная Весна вчера в 13:12
Здоровье
В Челябинске больные коронавирусом почти двое суток ждали скорую
URA.Ru 20 июня в 01:43
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 06:50
Происшествия
Бывший парень умершей участницы «Дома-2» предположил причину её смерти
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Тарасюк могли убить, сообщил её экс-бойфренд Альберт Резин в интервью StarHit.
Московский Комсомолец вчера в 23:36
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз
Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com вчера в 16:30