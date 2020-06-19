Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк ввёл комиссию за перевод денег через банкомат

RT на русском19 июня в 11:29

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Известия19 июня в 09:39

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24
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Амурские санитарные врачи получили премию «Призвание»

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Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
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В районе территориальных вод Японии заметили неизвестную подводную лодку.
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Общество

Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда

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Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
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Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

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Газета.Ru вчера в 17:49
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ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

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Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
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В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
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Здоровье

Еще 71 человек заразился коронавирусом в Забайкальском крае

В Забайкальском крае за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом.
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Пенсионеры получат доплату к пенсии с 1 августа

С 1 августа несколько категорий пенсионеров получат доплату к пенсии, сообщили в ПФР.
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Новый флагманский планшет производства компании Samsung обзаведется аккумулятором с внушительной емкостью 10090 мАч.
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Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

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В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом

Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
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Экономика

Россия вошла в тройку европейских стран по дешевизне электричества

Россия заняла в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии 11-е место.
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Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне

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С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

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«Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой»

Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.
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