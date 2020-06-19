Экономика
Российская газетаСбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
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с чего всё началось
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.Российская газета19 июня в 04:53
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
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Актер Дмитрий Лысенков, партнер Михаила Ефремова по сериалу "Вампиры средней полосы", отреагировал на слухи, что заслуженного артиста России, в результате недавнего ДТП с участием которого погиб человек, было решено вырезать из проекта.
Газета.Ru 15:36
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В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 17:10
Общество
Роскосмос показал снимки кольцеобразного затмения Солнца
Как сообщало ИА REGNUM, кольцеобразное солнечное затмение с максимальной фазой случилось 21 июня в 9:40 мск и его максимально было видно в Африке, Азии, КНР и в акватории Тихого океана.
REGNUM 09:11
Финансы
ЦБ рекордно снизил ключевую ставку
Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 19 июня в 06:48
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
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REGNUM 02:03
Общество
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
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Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Общество
Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в твиттере.
РИА Новости 17:37
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Футбол
«Спартак» обыграл «Арсенал» в первом матче после рестарта РПЛ
РБК вчера в 11:53
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Происшествия
Парень блогерши Тропицель рассказал, как она погибла
Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.
РИА Новости 17:39
Политика
Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе его Сербской прогрессивной партии (СПП) на парламентских выборах.
Коммерсантъ 16:37
Игры
Injustice: Gods Among Us бесплатно раздают на ПК и PlayStation 4
NewInform вчера в 13:02
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
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REGNUM 18 июня в 12:30
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Инженеры завода Sony показали фото с PlayStation 5 в руках
На фотографии присутствуют трое мужчин. Видно, что они сотрудники завода Sony.
iReactor 15:16
Хоккей
Дмитрий Яшкин: «Чувствую, что в КХЛ могу выйти на свой пик»
В завершившемся досрочно сезоне КХЛ «Динамо» заняло четвертое место в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф обыграло «Спартак» (4:2).
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В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
Один из геймеров, играющий в Minecraft под ником Janisko, сумел дополнить контент точной копией Чернобыльской АЭС.
Goroday.ru 17:31
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Раскрыта информация о перспективных разработках Apple
Разрабатываемые для вычислительного блока шлема технологии в конечном счете стали основой процессоров компании Apple.
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С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
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Прочитано в журнале Forbes: Путин дает Западу урок истории
Материал Джеймса Роджерса озаглавлен: "Путин дает Западу урок истории Второй мировой войны, и вот почему".
Российская газета вчера в 12:12
Игры
Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены
Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
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Квота доверия: бизнес попросил справедливости при экспорте зерна
«Опора России» попросила правительство восстановить справедливость при экспорте стратегически важных для страны товаров, таких как зерно, и направила письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко.
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
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