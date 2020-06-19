с чего всё началось

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

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Общество Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в твиттере.

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Путешествия Правительство Испании поможет туризму на €4,3 млрд Мадрид, 18 июня 2020, 19:30 — REGNUM Правительство Испании планирует оказать помощь туристическому сектору страны на €4,3 млрд ($4,82 млрд), 18 июня сообщает агентство Reuters.

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