Экономика
Российская газетаСбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
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В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
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Глава Белоруссия заявил, что республика сорвала маски с кукол и кукловодов. Александр Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии.
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С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
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Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
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С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
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Авто
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Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
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Политик Гозман попросил СКР возбудить дело против Путина о приготовлении к убийству в связи с парадом Победы
Президент фонда «Перспектива» и экс-директор по гуманитарным проектам «Роснано» Леонид Гозман обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении президента России Владимира Путина.
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Общество
Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19
В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 04:48
Экономика
Набиуллина назвала сроки возвращения ВВП России на уровень 2019 года
Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
RT на русском 08:29
Экономика
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Профиль 02:04
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МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
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Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
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Политика
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Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске отметил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить.
РИА Новости 08:00
Общество
В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект
Через десять лет в России могут ввести налог на технологию искусственного интеллекта, считают эксперты.
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Карпин: «Без понятия, кто сыграет с „Сочи“, мы в „тюрьме“ сидим»
Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим.
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В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
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Культура
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
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Армия и оружие
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В США прокомментировали отказ России от украинских шлемов с целеуказанием SURA, которые используют летчики МиГ-29.
Утро.ru вчера в 11:36