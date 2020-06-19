Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Происшествия В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье. 17

Политика Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии Глава Белоруссия заявил, что республика сорвала маски с кукол и кукловодов. Александр Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии. 766

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь. 24

Здоровье Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой. 2

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ. 641

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 755

Авто Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена» Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну. 7

Экономика Набиуллина назвала сроки возвращения ВВП России на уровень 2019 года Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 724

Общество Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела. 70

Политика Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске отметил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить. 371

Технологии Минкомсвязь обновила перечень ресурсов с бесплатным доступом Минкомсвязь обновила перечень ресурсов с бесплатным доступом Минкомсвязь сократила список сайтов, доступ к которым в сетях домашнего интернета должен обеспечиваться бесплатно в рамках проекта «Доступный интернет».

Общество Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. 2,4K